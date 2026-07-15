Inglaterra 1 - 2 Argentina | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Inglaterra 1 - 2 Argentina: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 15 de julio de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

Argentina ha ganado este miércoles por 2-1 a Inglaterra en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA, en un partido disputado en el Atlanta Stadium que vio a los sudamericanos remontar en los minutos finales. A pesar de que Anthony Gordon adelantó a los ingleses en el minuto 55, los argentinos, liderados por un participativo Lionel Messi, lograron igualar el marcador con un gol de Enzo Fernández en el minuto 85. Lautaro Martínez selló la victoria en el tiempo añadido, anotando el gol decisivo en el 90+2. Argentina dominó gran parte del encuentro con un 64% de posesión y 14 remates, frente a los 5 de Inglaterra, mostrando su superioridad en el campo.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: INGLATERRA 1 - ARGENTINA 2 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

INGLATERRA: Jordan Pickford; Reece James (Daniel Burn, min.82), John Stones (Ivan Toney, min.90+6), Marc Guehi, Djed Spence (Marcus Rashford, min.90+6); Declan Rice (Nico O'Reilly, min.82), Elliot Anderson, Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon (Ezri Konsa, min.72), Harry Kane.



ARGENTINA: Emiliano Martinez; Nahuel Molina (Gonzalo Montiel, min.72), Cristian Romero, Lisandro Martinez (Nicolas Otamendi, min.72), Nicolas Tagliafico (Lautaro Martinez, min.81); Leandro Paredes (Nico Gonzalez, min.64), Alexis Mac Allister, Giuliano Simeone (Rodrigo De Paul, min.72), Enzo Fernandez; Lionel Messi, Julian Alvarez.



--GOLES.

1-0, min.55: Anthony Gordon (Morgan Rogers) .

1-1, min.85: Enzo Fernandez (Lionel Messi) .

1-2, min.90(+2): Lautaro Martinez (Lionel Messi) .





--ÁRBITRO.

Ismail Elfath, asistido en las bandas por Corey Parker y Kyle Atkins, en el VAR: Marco Di Bello y Juan Lara. Amonestó a Elliot Anderson (min.37), por parte de INGLATERRA. Amonestó a Lisandro Martinez (min.42), Cristian Romero (min.51), Rodrigo De Paul (min.90+4), por parte de ARGENTINA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Atlanta Stadium



-Estadísticas del partido.

Estadística Inglaterra Argentina Goles 1 2 Remates Fuera 1 7 Remates 5 14 Pases Totales 324 590 Corners 1 6 Faltas 11 15 Posesión 36% 64% Tiros Bloqueados 2 2 Fueras de Juego 1 3 Tarjetas Amarillas 1 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 2 Ataques 77 109 Ataques Peligrosos 39 69 Centros 15 18 Saques de Banda 19 20 Saques de Portería 10 2 Tratamientos 2 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 18 12 Paradas 3 1 Contra Golpes 0 2



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/07/2026 World Cup Final Stage England 1-2 Argentina









-Últimos Resultados de Inglaterra.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/07/2026 World Cup Final Stage England 1-2 Argentina 11/07/2026 World Cup Final Stage Norway 1-2 England 06/07/2026 World Cup Final Stage Mexico 2-3 England 01/07/2026 World Cup Final Stage England 2-1 DR Congo 27/06/2026 World Cup Grp. L Panama 0-2 England









-Últimos Resultados de Argentina.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/07/2026 World Cup Final Stage England 1-2 Argentina 12/07/2026 World Cup Final Stage Argentina 3-1 Switzerland 07/07/2026 World Cup Final Stage Argentina 3-2 Egypt 04/07/2026 World Cup Final Stage Argentina 3-2 Cape Verde 28/06/2026 World Cup Grp. J Jordan 1-3 Argentina









-Próximos partidos de Inglaterra.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 18/07/2026 23:00 World Cup Final Stage France England









-Próximos partidos de Argentina.

