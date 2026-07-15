Inglaterra 1 - 2 Argentina | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Inglaterra 1 - 2 Argentina: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 15 de julio de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
Argentina ha ganado este miércoles por 2-1 a Inglaterra en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA, en un partido disputado en el Atlanta Stadium que vio a los sudamericanos remontar en los minutos finales. A pesar de que Anthony Gordon adelantó a los ingleses en el minuto 55, los argentinos, liderados por un participativo Lionel Messi, lograron igualar el marcador con un gol de Enzo Fernández en el minuto 85. Lautaro Martínez selló la victoria en el tiempo añadido, anotando el gol decisivo en el 90+2. Argentina dominó gran parte del encuentro con un 64% de posesión y 14 remates, frente a los 5 de Inglaterra, mostrando su superioridad en el campo.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: INGLATERRA 1 - ARGENTINA 2 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
INGLATERRA: Jordan Pickford; Reece James (Daniel Burn, min.82), John Stones (Ivan Toney, min.90+6), Marc Guehi, Djed Spence (Marcus Rashford, min.90+6); Declan Rice (Nico O'Reilly, min.82), Elliot Anderson, Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon (Ezri Konsa, min.72), Harry Kane.
ARGENTINA: Emiliano Martinez; Nahuel Molina (Gonzalo Montiel, min.72), Cristian Romero, Lisandro Martinez (Nicolas Otamendi, min.72), Nicolas Tagliafico (Lautaro Martinez, min.81); Leandro Paredes (Nico Gonzalez, min.64), Alexis Mac Allister, Giuliano Simeone (Rodrigo De Paul, min.72), Enzo Fernandez; Lionel Messi, Julian Alvarez.
--GOLES.
1-0, min.55: Anthony Gordon (Morgan Rogers) .
1-1, min.85: Enzo Fernandez (Lionel Messi) .
1-2, min.90(+2): Lautaro Martinez (Lionel Messi) .
--ÁRBITRO.
Ismail Elfath, asistido en las bandas por Corey Parker y Kyle Atkins, en el VAR: Marco Di Bello y Juan Lara. Amonestó a Elliot Anderson (min.37), por parte de INGLATERRA. Amonestó a Lisandro Martinez (min.42), Cristian Romero (min.51), Rodrigo De Paul (min.90+4), por parte de ARGENTINA.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Atlanta Stadium
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Inglaterra
| Argentina
|Goles
| 1
| 2
|Remates Fuera
| 1
| 7
|Remates
| 5
| 14
|Pases Totales
| 324
| 590
|Corners
| 1
| 6
|Faltas
| 11
| 15
|Posesión
| 36%
| 64%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 2
|Fueras de Juego
| 1
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 2
|Ataques
| 77
| 109
|Ataques Peligrosos
| 39
| 69
|Centros
| 15
| 18
|Saques de Banda
| 19
| 20
|Saques de Portería
| 10
| 2
|Tratamientos
| 2
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 18
| 12
|Paradas
| 3
| 1
|Contra Golpes
| 0
| 2
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/07/2026
| World Cup Final Stage
| England
| 1-2
| Argentina
-Últimos Resultados de Inglaterra.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/07/2026
| World Cup Final Stage
| England
| 1-2
| Argentina
|11/07/2026
| World Cup Final Stage
| Norway
| 1-2
| England
|06/07/2026
| World Cup Final Stage
| Mexico
| 2-3
| England
|01/07/2026
| World Cup Final Stage
| England
| 2-1
| DR Congo
|27/06/2026
| World Cup Grp. L
| Panama
| 0-2
| England
-Últimos Resultados de Argentina.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/07/2026
| World Cup Final Stage
| England
| 1-2
| Argentina
|12/07/2026
| World Cup Final Stage
| Argentina
| 3-1
| Switzerland
|07/07/2026
| World Cup Final Stage
| Argentina
| 3-2
| Egypt
|04/07/2026
| World Cup Final Stage
| Argentina
| 3-2
| Cape Verde
|28/06/2026
| World Cup Grp. J
| Jordan
| 1-3
| Argentina
-Próximos partidos de Inglaterra.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|18/07/2026 23:00
| World Cup Final Stage
| France
| England
-Próximos partidos de Argentina.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|19/07/2026 21:00
| World Cup Final Stage
| Spain
| Argentina