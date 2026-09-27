Un hombre resulta herido tras sufrir un accidente de parapente en Alarilla

Archivo - Paraje de La Muela en Alarilla - GOOGLE MAPS - Archivo

GUADALAJARA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 36 años de edad ha resultado herido este domingo tras sufrir un accidente de parapente en la localidad guadalajareña de Alarilla.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el siniestro ha tenido lugar a las 13.01 horas en el paraje de La Muela de este municipio guadalajareño.

Tras ser atendido en el lugar, el afectado ha sido evacuado en UVI al Hospital Universitario de Guadalajara. Hasta el lugar también se han acercado efectivos de la Guardia Civil y un médico de Urgencias.