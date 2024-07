Instituciones y ayuntamientos de Castilla-La Mancha muestran su repulsa contra la violencia machista

TOLEDO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Instituciones y Ayuntamiento de Castilla-La Mancha han mostrado este lunes su repulsa contra la violencia machista después de los cinco posible casos ocurridos en el país este pasado fin de semana.

En el caso de Toledo, en el minuto de silencio convocado por la Delegación del Gobierno frente a la fachada de la Delegación, su titular, Milagros Tolón ha estado acompañada por la consejera de Igualdad, Sara Simón; por el presidente de las Cortes, Pablo Bellido; representantes del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha; de la Policía Nacional, la Guardia Civil; concejales del Ayuntamiento de Toledo o sindicatos.

Tolón ha lamentado la muerte de cinco mujeres en España a causa de la violencia machista y ha recalcado que el Sistema VioGen "está salvando muchas vidas de mujeres que han denunciado y que tienen en su casa o alrededor una persona que las ha amenazado. Pero tenemos que seguir reforzando desde el punto de vista de la información, desde la parte económica y desde la coordinación de todas las administraciones para que esto no ocurra".

La delegada del Gobierno ha hecho también un llamamiento "a la sociedad civil, a las personas que saben que hay mujeres amenazadas y a los partidos políticos para que tengamos unidad. Ya sabemos que hay algunos partidos de ultraderecha que no creen que esto ocurra y hay que apartarlos porque merece la pena que sigamos trabajando juntas y juntos".

Tolón ha insistido en que hay que seguir trabajando "para frenar esta lacra que tenemos en nuestro país y que siempre afecta a mujeres que han sido maltratadas y asesinadas". "Es un día triste y vamos a seguir trabajando en coordinación con la Junta de Comunidades y con los Ayuntamientos. Ayuntamientos que, de una vez por todas, tienen que decir no a esos grupos de ultraderecha que están gobernando con ellos".

Por su parte, la consejera de Igualdad ha expresado su "enérgica condena" ante los últimos presuntos casos de violencia machista en España en este acto, donde ha trasladado un mensaje de "cariño" y "de abrigo" a las familias de las mujeres asesinadas, al tiempo que se ha dirigido a todas las que puedan estar sufriendo la violencia machista para recordarlas que "toda la sociedad está aquí para ayudarlas".

"Quiero condenar el terrorismo machista en el que ya es un inicio de verano muy dramático y, desde luego, decir que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a seguir trabajando para erradicar la violencia machista, poniendo toda la ayuda asistencial que sea posible y trabajando con otras instituciones y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que están para ayudar a las mujeres", ha asegurado.

En relación con las acusaciones lanzadas desde el partido Vox en los últimos días, Simón ha vuelto a llamar a la "unidad" y ha pedido que los discursos negacionistas no "distorsionen" el "compromiso" de las instituciones y de la sociedad en su conjunto en relación con la violencia machista.

"Yo tengo claro que los que fallan son VOX y sus discursos negacionistas, con los que lanzan un mensaje muy poderoso a los agresores, a los que dan alas cuando niegan la violencia machista, cuando suprimen minutos de silencio o acaban con concejalías o consejerías de igualdad donde gobiernan; fallan al conjunto de la ciudadanía", ha lamentado Simón.

Por ello, la titular de Igualdad se ha dirigido también al Partido Popular, al que ha pedido "plantearse con seriedad" la continuidad de Vox en sus gobiernos" mientras "califica los esfuerzos que hacemos para acabar con la violencia machista como un circo". Es momento, ha añadido, "de aislar de una vez por todas a quien promueve estos discursos negacionistas".

CIUDAD REAL

En Ciudad Real, en las escaleras de entrada a la Subdelegación del Gobierno, los representantes de las diferentes administraciones públicas han guardado también este mediodía un minuto de silencio como acto de condena de los nuevos asesinatos machistas que se han sucedido a lo largo del pasado fin de semana.

Numerosos miembros de la corporación municipal capitalina, entre los que se encontraba el alcalde, Francisco Cañizares, se han sumado a la convocatoria, donde ha hecho un llamamiento a la reflexión para "preguntarnos qué es lo que estamos haciendo mal" con el claro objetivo de conseguir erradicar esta lacra, ante el incremento de casos que se está produciendo en las últimas semanas.

El primer edil ha manifestado la necesidad de seguir reafirmando los "valores de protección y defensa de las víctimas". En el objetivo de dar solución a esta situación, "que no es partidista, sino de dignidad y de justicia social con las mujeres que siguen sufriendo una violencia brutal", Cañizares ha apelado a la implicación de todos y a la responsabilidad de las administraciones.

De su lado, el subdelegado del Gobierno de España en la provincia de Ciudad Real, David Broceño, ha señalado que "se han confirmado 26 mujeres asesinadas y nueve menores, quedando 14 huérfanos". "En los últimos 15 días hemos contabilizado la tercera parte de todos los asesinatos en nuestro país, y también en los meses de junio y julio, han sido la mitad de los casos".

La portavoz del Gobierno de la Diputación de Ciudad Real, Rocío Zarco, ha expresado su indignación y la necesidad urgente de unir esfuerzos para erradicar cuanto antes la violencia de género. "Nos hemos tenido que volver a concentrar porque llevamos dos fines de semanas negros en cuanto a casos de violencia machista", ha lamentado.

Tomelloso ha celebrado también un minuto de silencio en la Plaza de España y su alcalde, Javier Navarro, ha explicado a la finalización del acto que con este gesto se persigue condenar estas muertes desde lalocalidad y "solidarizarnos con la situación que están padeciendo las familias de las cinco víctimas en este triste fin de semana".

En nombre del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, la alcaldesa de la localidad, Rosa Melchor, ha querido denunciar estos actos que se han producido a lo largo y ancho de España en el que la alcaldesa ha considerado "un fin de semana negro". "Es deleznable que todavía haya quienes nieguen esta evidencia" ha señalado Rosa Melchor, destacando la necesidad de seguir concienciando y dando visibilidad a este problema

ALBACETE

En Albacete ha tenido lugar un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento donde han participado el alcalde, Manuel Serrano, el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, y el delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos.

El alcalde ha señalado que las cinco víctimas de violencia de género que se han producido en apenas 48 horas son "una dramática llamada de atención a la que no podemos sustraernos". No podemos mirar para otro lado, no podemos negarnos a llamar a las cosas por su nombre, no podemos resistirnos a reconocer que la sociedad tiene un problema".

Asimismo, el presidente de la Diputación de Albacete se ha sumado a la petición de "unidad de acción del conjunto de la sociedad", con las administraciones al frente, ante esta lacra social que mata a mujeres y contra la que no caben la equidistancia ni la tibieza, sino la firme voluntad de trabajar desde la educación para erradicarla.

GUADALAJARA

En Guadalajara, el Grupo Municipal Socialista se ha visto en la obligación moral de ser esta mañana quien convocara un minuto de silencio, a instancias de la FEMP. "Hemos tenido que ser el Grupo Municipal Socialista quienes nos hemos unido a esta convocatoria, para estar al lado de esas familias cuyas mujeres han sido asesinadas", ha declarado la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, Lucía de Luz.

Finalmente, en Cuenca, la subdelegada del Gobierno, María Luz Fernández ha subrayado ha señalado, en el acto convocado frente a la Subdelegación del Gobierno "la necesidad de unidad y coordinación frente a la violencia machista".