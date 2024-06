Instituto Avanzado de Columna introduce una técnica pionera para realizar operaciones de columna

CIUDAD REAL, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Avanzado de Columna (IAC), con sede en el Hospital Quirón de Ciudad Real y en la Fundación Jiménez Día de Madrid, se ha convertido en referente nacional e internacional en el manejo y aprendizaje de la Midplif, nueva técnica mínimamente invasiva que se caracteriza por ofrecer los mismos resultados clínicos y radiológicos que la cirugía de columna convencional pero con una recuperación más rápida, un postoperatorio menos doloroso y mayor satisfacción por parte del paciente.

Según los resultados de un estudio comparado realizado a 57 pacientes sometidos a una intervención discal de la L4-5, ofrecido ante la North American Spine Society (NASS) y la Sociedad IberoLatino Americana de Columna (Silaco) por el director del IAC y presidente de la Sociedad Española de Columna Vertebral, el cirujano experto en columna Luis Álvarez-Galovich, "el 87,7% de los pacientes operados con esta técnica mínimamente invasiva, es decir 50 de los 57, demostraron tras un año una fusión sólida", según ha trasladado el Instituto mediante nota de prensa.

"El uso de la neuro navegación y de guías individualizadas 3D mejora, sin dudas, los resultados clínicos de los pacientes, disminuyendo el número de complicaciones y aumentado el grado de satisfacción al mejorar los tiempos de recuperación", ha subrayado Álvarez Galovich.

El estudio realizado por el director del Instituto Avanzado de Columna, que será publicado próximamente en la Revista 'Journal of Spine Surgery', demuestra según la NASS que la utilización adecuada de las nuevas tecnologías permite mejorar los resultados clínicos de los pacientes.

"En los últimos años, el desarrollo de la ciencia ha facilitado una medicina individualizada, capaz de tratar a cada paciente en base a sus necesidades", ha dicho Álvarez Galovich quién ha destacado los beneficios de intervenciones mínimamente invasivas como las realizada con la técnica 'Midplif' o las de refuerzo vertebral como la vertebroplastia o la cifoplastia, "que reduce el dolor que ocasionan las fracturas vertebrales osteoporóticas, favorece la recuperación de la funcionalidad y mejora considerablemente la calidad de vida de los pacientes".

Álvarez-Galovich, con más de 3.000 cirugías realizadas y tres décadas de experiencia, es experto en técnicas quirúrgicas avanzadas de columna, docente y miembro de la International Society for the Study of te Lumbar Spine, entre otras instituciones. Este experto ha sido seleccionado, por tercer año consecutivo, en la categoría de Cirugía Ortopédica y Traumatología entre los médicos más destacados del país, según la lista Fobes.

En 2015 decide formar el Instituto Avanzado de Columna, una unidad privada de reconocido prestigio ubicada en la Fundación Jiménez Díaz, reuniendo a un equipo multidisciplinar de profesionales altamente cualificados en donde, además de la parte tecnológica, desarrollan herramientas pioneras de asistencia bajo procedimientos individualizados, adaptados a las necesidades de cada paciente.

En Ciudad Real, Luis Álvarez Galovich capitanea la Unidad de Columna del Hospital Quirónsalud en donde ha conseguido consolidar uno de los centros más avanzados de España en el tratamiento de problemas de columna, tratando de forma holística todos los aspectos relacionados con las enfermedades de columna vertebral y ofreciendo a los pacientes las últimas técnicas y tratamientos.