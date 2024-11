Instituto de Salud que no ataque a empresario, nuevo diálogo educativo o lucha contra fraude en el campo, retos de CCOO

De la Rosa no descarta sumarse a la batalla de recursos contra la carrera profesional sanitaria como han hecho otros sindicatos

TOLEDO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Salud Laboral que no ataque al empresariado castellanomanchego, un nuevo diálogo con la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, luchar contra el fraude en el sector primario o la posibilidad de sumarse a los recursos contra la carrera profesional sanitaria son algunas de las líneas que quiere consumar CCOO Castilla-La Mancha, según ha explicado su secretario regional, Paco de la Rosa.

En una entrevista concedida a Europa Press, ha planteado que el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales, cuya implantación está pendiente, no sea "una comisaría de la prevención", ni un "ámbito de ataque al empresariado", sino que se caracterice por la colaboración. Además, ha señalado que seguramente no va a ser "el bálsamo de Fierabrás o la varita mágica", pero "sin duda va a ser un paso definitivo en la detección y prevención de muchos accidentes".

"Pedimos a la patronal siempre que abandone el falso corporativismo de querer esconder a empresas que todos conocemos que son incumplidoras y provocan serias dificultades y accidentes graves y mortales, para intentar que trabajar no sea una actividad de riesgo, sino que sea una actividad económica en la que una persona trabaja para vivir con dignidad", ha manifestado el líder regional sindical.

Hasta donde le alcanza la memoria, CCOO lleva reclamando "la necesidad de meter mano en serio a la siniestralidad en Castilla-La Mancha" desde que desaparece el Gobierno de José María Barreda, pasando por los mandatos de María Dolores de Cospedal y de Emiliano García-Page".

En lo relativo al jurado arbitral en la región, "tres años" lo lleva planteando el sindicato, pero sin "incremento presupuestario", ha afirmado De la Rosa, "es muy complicado tener herramientas, instrumentos y personas que se puedan dedicar a sentarse en torno a una mesa con el empresario o los trabajadores en conflictos y poder solucionar los problemas sin necesidad de llegar a un juzgado".

CARRERA PROFESIONAL

Respecto a recurrir la homologación de la carrera profesional sanitaria, al igual que otros sindicatos, no ha descartado este extremo porque, a su juicio, "no existe una voluntad real para que se haga y se ponga en marcha".

Con la intención de "agotar el diálogo hasta el final", afirma De la Rosa, CCOO representa a todos los colectivos profesionales en sanidad, por lo que "hay que ponerse también de acuerdo con otros colectivos profesionales".

"Deberíamos ponernos de acuerdo para que nadie se apunta el tanto. Es decir, conseguir una carrera profesional para un médico puede ser un logro para un sindicato concreto determinado pero creo que es dejarlo cojo. No hay que avanzar en el reconocimiento profesional a un colectivo, sino al conjunto de los colectivos que trabajan para la sanidad".

De la Rosa considera que "un médico es absolutamente imprescindible en la sanidad", pero "si no hay una limpiadora que limpie al quirófano en condiciones, es muy difícil operar satisfactoriamente a un paciente".

A su parecer, "la carrera profesional es necesaria" y no se está inventando nada, se estaría "recuperando algo que ya teníamos en esta tierra".

El sindicato UGT presentó un recurso al procedimiento de homologación de la Carrera Profesional implantado por el Sescam a través de la resolución publicada en septiembre en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

NUEVO DIÁLOGO CON EDUCACIÓN

En materia educativa, y tras las discrepancias en el ultimo acuerdo con docentes que llevó a CCOO a ir a la huelga al inicio de curso, el líder sindical ha señalado que "a raíz de la movilización y del diálogo, que ha existido en los últimos tiempos", se están "relajando las posturas y los talantes".

"Yo quiero pensar que se va a abrir una línea para intentar llegar a un acuerdo en el que estemos todos. Yo voy a aspirar a que eso pueda ser una realidad. Eso no quiere decir que esté cerrado nada, ni mucho menos. Pero sí que se ha abierto una línea de diálogo y esperemos que dé sus frutos", ha desvelado.

FRAUDE EN EL CAMPO

Respecto al campo, ha planteado evitar el "fraude" en un sector en el que predominan estas prácticas. "Si alguien no puede tener una explotación porque dice que si tiene las cosas en regla no puede vivir pues seguramente tendrá que dedicarse a otra cosa como hace el ferretero de la esquina, que arriesga su capital para montar una ferretería y no le funciona y cuando no le funciona no hay una PAC para el ferretero, el ferretero cierra su puerta y se acabó".

A su parecer, "la consecuencia directa de que los empresarios no hagan las cosas bien es que los trabajadores tienen un salario de miseria o están en condiciones de desregulación", al tiempo que ha añadido que este "fraude importante no se persigue con la profesionalidad o con la intensidad" necesaria.

Reiterando esta idea, lo ve como uno de los sectores "donde mayor fraude laboral existe de todos los sectores económicos", sin atreverse a decir porcentajes porque a veces "son inmedibles". "¿Quién mide los trabajadores que se suben en una furgoneta de una rotonda de una ciudad cualquiera para ir a trabajar a decenas o a centenares de kilómetros a recoger cualquier cosecha de temporada?", se ha preguntado.

Dice que será "el primero" que se pondrá con el sector, "subido al tractor", a reclamar que el precio de origen sea "razonable y que permita la vida", pero esta premisa, ha argumentado, no puede justificar que "los trabajadores estén explotados en algunas ocasiones".

"A esto hay que meterle mano porque no tiene que ser un mantra decir 'al campo no me lo toquéis'. Si hay un mal empresario me da igual que sea del campo que sea de la construcción, pero que un mal empresario de la construcción se le pueda meter mano y que a uno del campo sea más difícil, es algo que a mí me preocupa", ha aseverado.