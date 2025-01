Javier Ortega, secretario de Organización de CCOO CLM, da el paso para suceder a Paco de la Rosa al frente del sindicato

TOLEDO 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Javier Ortega, actual secretario de Organización de CCOO Castilla-La Mancha, ha anunciado este martes su intención de presentar candidatura para suceder a Paco de la Rosa al frente de la Secretaría General del sindicato en la región, en el XI Congreso que se celebrará en Toledo el 15 y 16 de mayo, bajo el lema 'Organizar, movilizar, transformar. Nuevos retos, misma lucha'.

Ortega ha señalado que ha comunicado su decisión de liderar CCOO tanto al secretario de la Confederación, Unai Sordo, como al propio Paco de la Rosa, y también a todos los secretarios generales y a las secretarías generales de las diversas estructuras del sindicato, obteniendo de ellos "un respaldo importante".

"Tengo la intención de que esta sea una candidatura de consenso, una única candidatura que yo pueda encabezar y en la que se vea representada toda la pluralidad y las estructuras del sindicato", ha aseverado el número dos de CCOO Castilla-La Mancha, que ha dicho afrontar el reto con "gran responsabilidad, entusiasmo y optimismo".

No obstante, ha explicado que es en el propio congreso cuando se formalizan las candidaturas y, por ello, cualquier persona que reúna los requisitos puede postularse a la Secretaría General. "Mi intención y el ánimo que me ha llevado a presentar esta candidatura y las conversaciones que yo he mantenido antes de hacerlo, es que podemos articular una única candidatura en estas condiciones", ha reiterado.

Preguntado sobre si su elección se puede tildar de continuista, ha detallado que las normas del sindicato obligan a renovar un tercio de la comisión ejecutiva, añadiendo que "seguramente" continúen algunas de las personas, mientras que otras pasen a otras responsabilidades.

Dicho esto, ha avanzado que, a partir de ahora, irá trabajando en configurar una propuesta de comisión ejecutiva regional, que se irá formando en los siguientes meses, convencido de que el sindicato cuenta con "un importante número de hombres y mujeres capaces de asumir estas responsabilidades".

CCOO, EN BUENA POSICIÓN DE SALIDA

Reconoce Ortega que CCOO Castilla-La Mancha llega a su congreso en un buen puesto de salida, como avalan, ha dicho, su 43% de representatividad, las 64.870 personas afiliadas, y el hecho de haber alcanzado por primera vez la cifra de más de 5.048 delegados y delegadas sindicales.

"Más del 50% son nuevos, es decir, es la primera vez que 2.500 personas ejercen las tareas de representar a sus compañeros y compañeras en sus centros de trabajo, y muchos de ellos son personas jóvenes y muchas son mujeres. Esto significa un impulso importante en la renovación del sindicato", ha destacado el todavía número dos de CCOO Castilla-La Mancha, que reconoce que la dirección que resulte elegida de su próximo cónclave tendrá "la enorme responsabilidad" de continuar el "excelente" trabajo que han realizado las direcciones anteriores.

Tras remarcar el carácter sociopolítico de la organización sindical que representa, ha asegurado que uno de los retos a abordar en el congreso pasa por debatir y reflexionar acerca del "sindicalismo que ejerce Comisiones Obreras, de su mensaje, y de su potencial transformador en un ámbito como es el de Castilla-La Mancha".

"CCOO debe de ser un baluarte en la defensa de los valores democráticos, de la igualdad y de la libertad, en un mundo cada vez más polarizado, con la irrupción de corrientes reaccionarias que surgen como reacción a la inseguridad, al descontento social, al miedo", ha admitido Ortega, que ha reivindicado el papel del sindicalismo a la hora de aportar "certezas" mediante un proyecto que devuelva a las personas trabajadoras el sentido de pertenencia a esa clase por medio de modelos participativos.

Pese a esos retos generales, Ortega ha concluido avanzado que irá presentando una propuesta política de documento, que se tendrá que aprobar en el propio congreso, y que marcará las líneas de trabajo de los próximos cuatro años.