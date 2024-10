Este jueves llega a la Biblioteca Pública del Estado en Cuenca la exposición 'Collages' de Marcos Valencia

CUENCA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El artista conquense Marcos Valencia inaugurará este jueves, día 3 de octubre, la exposición 'Collages' en la Biblioteca Pública del Estado en Cuenca (Glorieta González Palencia, 1). Una muestra que se podrá visitar al 11 de octubre de 8.30 a 21.00 horas, de lunes a viernes.

Nacido en Cuenca en 1981, Marcos Valencia desde "muy pequeño" siente la necesidad de crear y plasmar emociones a través del medio artístico de forma autodidacta hasta que decide estudiar la licenciatura de Bellas Artes en la Universidad de Cuenca.

Su trayectoria artística es variada y experimentada con diferentes técnicas como audiovisuales, performance, pintura y escultura. Ha expuesto en Portugal, Barcelona, Madrid, Cuenca, Castellón, Albacete o Valencia. Actualmente trabaja la técnica de collage.

Para la realización de cada obra utiliza póster o cualquier tipo de material que vaya en papel que, una vez se recortan y seleccionan los trozos, acaban formando una imagen final en un cuadro.

Valencia reconoce en declaraciones a Europa Press que el collage como forma artística de expresión puede ser "peculiar" porque "no es una pintura realista" que, a lo mejor, "es lo que la gente está acostumbrada".

Crear para él es como una "terapia". "Es como un juego para mí, a mí me encanta, me olvido, me relajo y me sumerjo en el cuadro y lo que estoy expresando". Asimismo, este artista conquense explica que no hay un hilo que conduzca un cuadro con otro cuadro. "Es un poco variado", pero lo que coincide en todos es la técnica del collage.

En exposiciones próximas sí que ya habrá una temática que van a seguir todos los cuadros, pero en la que se inaugura este jueves no.

Marcos Valencia, que recuerda que el collage es una técnica utilizada por muchos artistas, destaca que "cada cuadro es un mundo". "Todo empieza cuando vas seleccionando el material, entonces no quiere decir que tengas una idea, tienes que ir recopilando porque esa idea se tiene que ver plasmada en cada trocito de recorte".

Como ha explicado alguna vez, es como un "puzzle". "Tú tienes la idea, pero cada pieza está en un sitio, en una revista de allí o de allá, y poco a poco las vas encontrando y lo vas juntando".

De cara al futuro, este conquense espera seguir disfrutando con lo que está haciendo y seguir transmitiendo a través de su simbolismo y de su forma de expresarse. Además, confía en poder seguir exponiendo.