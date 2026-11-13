Junta apunta al desarrollo de la cooperación en investigación en las Jornadas de Idiscam 2026 celebradas en Albacete

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en la Jornada de Investigación 2026 del IDISCAM que se ha desarrollado en Albacete. - JCCM

ALBACETE, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado la transformación experimentada y el refuerzo conseguido en la cooperación entre centros sanitarios, universidades y grupos de investigación en favor de la capacidad científica de la región y favorecer que sus resultados contribuyan a mejorar la atención a los pacientes.

Así lo ha destacado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, momentos antes del inicio de la Jornada de Investigación 2026 del Idiscam que se ha desarrollado en Albacete, según ha informado la Junta mediante nota de prensa.

El evento científico que se celebra este viernes y que reúne a 300 personas, "nos ayudará a compartir una visión sobre el desarrollo del modelo regional de cooperación biosanitaria y el papel de Idiscam en su consolidación, identificando oportunidades para reforzar su contribución al sistema sanitario y su conexión con la investigación nacional", ha explicado el consejero.

En esta etapa, el desarrollo de Idiscam ha combinado la integración de la comunidad investigadora con el fortalecimiento de su organización y de los servicios de apoyo.

La coordinación entre grupos, la ordenación de procedimientos y el acceso a recursos compartidos están configurando una base común para desarrollar proyectos de mayor alcance y favorecer la colaboración entre centros.

Este proceso cuenta con el apoyo de la Consejería de Sanidad y el trabajo de la dirección científica de Idiscam, encabezada por Manuel Sánchez, junto a los equipos de gestión, los investigadores y las instituciones participantes.

Su contribución conjunta está permitiendo transformar las capacidades distribuidas por la región en un proyecto científico más cohesionado y con mayor proyección.

Así, Fernández Sanz, ha destacado "la relevancia del trabajo científico, organizativo y de apoyo que permite construir un instituto sólido al servicio de la comunidad investigadora y cómo las alianzas entre centros sanitarios, universidades y redes nacionales pueden generar proyectos de mayor alcance y mejores oportunidades para el talento".

El consejero ha puesto en valor el Plan Estratégico de Investigación e Innovación del Idiscam, como instrumento para dar continuidad a esta transformación, consolidar las capacidades del instituto y orientar su desarrollo hacia una investigación de calidad conectada con las necesidades del sistema sanitario.

El plan articula cuatro ejes: coordinar los grupos de hospitales y universidades y facilitar el acceso a recursos compartidos; fortalecer la investigación clínica, los ensayos y las plataformas de apoyo; atraer y retener talento y favorecer una carrera científica con igualdad de oportunidades; y ampliar las alianzas nacionales e internacionales, con participación de pacientes y ciudadanía.

El proceso de preparación para la acreditación como Instituto de Investigación Sanitaria por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) forma parte de esta evolución.

Con todo ello, ha resaltado Fernández Sanz, la vertebración de la investigación regional, la mejora de los procedimientos, el impulso a la actividad investigadora y la consolidación de la excelencia científica aportan valor al instituto durante todo el recorrido.

Obtener este reconocimiento, significará reconocer mediante una evaluación externa, la calidad de la investigación sanitaria que se hace en Castilla-La Mancha y que permitiría al Instituto optar a ayudas reservadas a centros acreditados.

Por todo ello, Fernández Sanz ha concluido su intervención asegurando que "queremos seguir avanzando en aumentar la capacidad investigadora que tenemos y que se traduzca en más oportunidades de participar en estudios multicéntricos y en mejores condiciones para incorporar a la práctica clínica los avances que demuestren su utilidad.

Ese es el propósito de la investigación traslacional que promueven tanto la acreditación por el ISCIII, como el plan Estratégico del Idiscam".

Posteriormente el consejero de Sanidad ha participado en una mesa de diálogo moderada por el director científico de Idiscam, Manuel Sánchez, en la que han participado el consejero de Sanidad; Marta Ortiz Rivera, subdirectora general de Redes y Centros de Investigación Cooperativa del ISCIII; y Margarita Blázquez Herranz, gerente del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER).

Bajo el título 'Conectar talento, transformar la ciencia: cooperación institucional para el futuro de la investigación biosanitaria', han abordado el modelo regional de cooperación y las oportunidades para conectar las capacidades de Castilla-La Mancha con las redes y estructuras nacionales de investigación.