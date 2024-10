Junta responde a Valverde que su apoyo a la reconstrucción del castillo de Montiel "está fuera de toda duda"

CIUDAD REAL 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo en Ciudad Real, Agustín Espinosa, ha salido a responder a las declaraciones del presidente de la Diputación de Ciudad Real, afirmando que el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con las labores de investigación y conservación en el castillo de la Estrella, ubicado en la localidad de Montiel, "está fuera de toda duda" tras invertir cerca de 900.000 euros en los últimos nueve años.

En este sentido, Espinosa ha afirmado que desde la Junta de Comunidades se han concedido a Fundación Castillo de la Estrella o al Ayuntamiento de Montiel ocho programas de recualificación y reciclaje profesional (Recual), conocidos popularmente como talleres de empleo, y un plan de empleo específico para acometer diversos proyectos en el castillo, según ha trasladado la Junta por nota de prensa.

Por un parte, y a través de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo ha supuesto un respaldo de 741.500 euros desde que Emiliano García-Page asumió la Presidencia de Castilla- La Mancha, una cantidad importante con los que "hemos contribuido a la conservación de nuestro patrimonio, al desarrollo de las zonas rurales y lo que es más importante, a mejorar la empleabilidad de 75 personas".

Y por otra, el delegado ha recordado que se han inyectado también 145.000 euros desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes que han permitido realizar nueve proyectos de investigación del patrimonio arqueológico y paleontológico en el castillo de la Estrella, la última ayuda concedida este mismo año para estudiar la arqueología de la religión y de la guerra en el Montiel medieval.

Por lo tanto, a Agustín Espinosa le han sorprendido las declaraciones, que ha valorado como "fuera de lugar", realizadas este miércoles en Montiel por el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, al recordar que el apoyo con talleres de empleo al castillo de la Estrella "no es una decisión personal o arbitraria, sino que depende de una convocatoria por concurrencia competitiva donde hay un baremo técnico que determina qué proyectos técnicos reciben la ayuda en función de los objetivos que se marcan en la propia convocatoria, a no ser que el presidente de la institución provincial, y espero que no sea así, pretenda que se apliquen criterios que van en contra de la norma".