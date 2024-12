La karateka Sandra Sánchez celebra los avances en el deporte femenino y apuesta por seguir fomentando su visibilidad

CIUDAD REAL 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La karateka Sandra Sánchez, una de las figuras más destacadas del deporte español, ha celebrado los cambios que el deporte femenino ha vivido en los últimos años, donde su visibilidad e impacto ha aumentado notablemente entre la sociedad, lo que ha facilitado que gran número de niñas se hayan sumado también a la práctica deportiva al contar con mujeres referentes en los que inspirarse.

Así lo ha puesto de manifiesto la deportista durante la jornada 'Ciudad Real impulsa el deporte femenino', celebrada este jueves en el Museo del Quijote la capital provincial y organizada por la empresa G2O Publisport, la cual ha estado conducida por el redactor jefe de Deportes de la Agencia Europa Press, Gaspar Díez.

Natural de Talavera de la Reina, campeona olímpica y referente mundial del kÁrate, Sánchez está reconocida como una de las mejores deportistas españolas de todos los tiempos. Con una trayectoria marcada por la excelencia, fue medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y seis veces campeona del mundo. Además de sus logros en lo deportivo, es también conocida por su labor como embajadora del deporte femenino y su capacidad para inspirar a futuras deportistas.

"Ahora, las niñas pueden mirar a grandes deportistas y decir 'quiero ser como ella', algo que no ocurría antes, cuando apenas había mujeres visibles en el deporte", ha explicado Sánchez durante su intervención en Ciudad Real, al tiempo que ha destacado que esta "transformación" está permitiendo tener sueños a las "nuevas generaciones" al sentirse representadas en disciplinas que antes estaban dominadas por hombres.

También ha recordado como fueron sus primeros años en el kárate, una disciplina donde las mujeres apenas tenían presencia. "Hace treinta años, en mi club solo había otra niña además de mí. Y en muchos clubes, ni siquiera eso. No teníamos referentes femeninos a los que mirar, pero no solo en el deporte, también en otros ámbitos. En el colegio estudiábamos a grandes figuras, pero ¿a cuántas mujeres? Estaban, pero no se las veía", ha apuntado Sánchez.

Pese a los avances de los últimos años, la campeona olímpica ha subrayado que aún queda trabajo por hacer para que el deporte femenino alcance una igualdad plena en visibilidad y reconocimiento. "Debemos seguir apostando por la excelencia y trabajando unidos, desde los medios de comunicación, la educación y la política, para que las historias de las grandes mujeres que han existido y existirán sean conocidas", ha aseverado.

Tras una carrera llena de éxitos, su objetivo más importante ahora es "seguir siendo feliz y hacer feliz a quienes me rodean". Además, está centrada en proyectos que combinan su experiencia deportiva con nuevas áreas de desarrollo personal, educativo y profesional. La karateka también habló de sus nuevos proyectos, como el rodaje de una película sobre su vida, producida por Atresmedia y que se desarrollará entre España y Japón.

DOBLAR ESFUERZOS PARA FOMENTAR EL DEPORTE FEMENINO

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha sido el encargado de inaugurar estas jornadas, que tienen el objetivo de seguir fomentando la práctica deportiva en la capital provincial, a la vez que transmitir el apoyo de las instituciones a los diferentes clubes femeninos, de distintas disciplinas deportivas, que existen en la ciudad.

En este sentido, ha avanzado que los Presupuestos Municipales del Ayuntamiento de Ciudad Real para el año 2025, que se encuentran en pleno proceso de elaboración, contemplan un incremento del 50% en las ayudas que la Concejalía de Deportes destina a los clubes femeninos.

Finalmente, ha reiterado la apuesta del equipo de Gobierno por poner recursos, generar oportunidades y promover iniciativas que fortalezcan la práctica deportiva en la capital, con especial atención al deporte femenino.

REFLEXIONES SOBRE EL DEPORTE FEMENINO

La jornada 'Ciudad Real impulsa el deporte femenino' ha arrancado con una mesa redonda dedicada a la importancia de la formación, en la que han intervenido Leonor Gallardo, vicerrectora de Coordinación, Comunicación y Promoción de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), y Manuel Merinero, experto en fútbol femenino, colaborador de distintos medios de comunicación y actual director de Estrategia y Desarrollo de negocio del Racing Power FC de Portugal

La entrevista a Sandra Sánchez, conducida por el director de Deportes de la Agencia EFE, Luis Villarejo, ha sido uno de los momentos más destacados, seguido de una segunda mesa redonda bajo el título 'El deporte femenino en los medios de comunicación'. Moderada por Kike Marín, periodista de El Confidencial, la charla ha contado con la participación de María Rivas (Castilla-La Mancha Media), Laura Marta (ABC) y Gaspar Díez, director de Deportes de Europa Press.

La jornada ha concluido con una tercera mesa redonda titulada 'El deporte femenino en Ciudad Real', moderada por Alicia Anaya, directora de Cadena SER Ciudad Real. En ella han participado la futbolista Inés Martín (Universidad Jacksonville - Florida) y la portera de balonmano Merche Castellanos (Costa del Sol Málaga), ambas de Ciudad Real, quienes han compartido sus experiencias y retos en el ámbito deportivo.