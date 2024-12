Ciudad Real celebra una jornada para recalcar la necesidad de impulsar y visibilizar al deporte femenino

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Museo Quijote de Ciudad Real acogió este jueves la jornada 'Ciudad Real impulsa el deporte femenino', organizada por la empresa G2O Publisport, donde se dieron cita reconocidas figuras del deporte como la exkarateca Sandra Sánchez o la portera de balonmano Merche Castellanos y del mundo de la empresa y la comunicación.

El alcalde la ciudad, Francisco Cañizares, fue el encargado de abrir esta jornada y destacó que "el deporte femenino es un valor añadido" y que quieren convertir el de Ciudad Real "en un referente no sólo a nivel nacional, sino también internacional, y en un motor de dinamización de la ciudad".

El edil también dejó claro que "la mujer necesita referentes deportivos" como los que iban a participar en el encuentro y anunció que su Ayuntamiento va a incrementar las ayudas al deporte femenino en un 50 por ciento en el año 2025.

Posteriormente, comenzaron las diversas mesas redondas y charlas, entre ellas la protagonizada por Sandra Sánchez, oro en kata en Tokyo 2020 y que celebró que ahora ya haya "referentes femeninos en karate y otros deportes", lo que no sucedía "hace 30 años", y reconociendo que el resto de deportes deben "saber aprovechar" todo lo que mueve "la industria del fútbol".

Otra punto de debate del día fue la que versó sobre 'Fútbol femenino y formación: unidad de destino', que contó con Leonor Gallardo, catedrática en Educación Física y Deportiva de la Universidad de Castilla-La Mancha y consejera delegada de la empresa IGOID-SPORTEC, además de emprendedora, escritora y conferenciante, y Manuel Merinero, director de Estrategia y Desarrollo de negocio del Racing Power FC de Portugal.

"El fútbol femenino en España, a nivel de resultados deportivos, es un auténtico milagro. Las chicas tienen la oportunidad de hacer deporte y las universidades pueden darles estudios y facilitarles la práctica deportiva, pero ¿qué pasa en épocas preuniversitarias? Estas jóvenes pierden muchísimas horas de clase por entrenar, no hay una conciliación académico-deportiva, por ahí es donde hay que trabajar", apuntó Merinero.

En este sentido, Gallardo recordó que tienen "la obligación de facilitar formación y cultura a estas chicas deportistas". "Hay que intentarlo entre todos porque de esta forma vamos a lograr una sociedad mucho mejor. Pero no sólo en España, sino en todo el planeta porque en este país somos reflejo de lo que ocurre en Hispanoamérica, en África* tenemos que hacer que la mujer deportista sea un ejemplo para todas las mujeres no sólo de España, sino de todo el mundo", resaltó, lamentando de todos modos que "no haya mujeres en los órganos de gestión".

El papel de la prensa se trató en la mesa redonda 'El deporte femenino en los medios de comunicación', donde participaron las periodistas Laura Marta (ABC) y María Rivas (Castilla-La Mancha Media) junto a Gaspar Díez (Europa Press) y Luis Villarejo (Efe), mientras que la jornada se cerró con la tercera y última charla bajo el título 'El deporte femenino en Ciudad Real' donde participaron la futbolista Inés Martín (Universidad Jacksonville), la portera de balonmano Merche Castellanos (Costa del Sol Málaga) y la jugadora de voleibol Amelia Portero (Kiele Socuéllamos).

"Desgraciadamente, el deporte femenino no interesa y el balonmano femenino, menos. Les digo a mis amigos que vengan a verme en un partido de balonmano y luego han 'flipado'", indicó Merche Castellanos, que consideró "una pena que el deporte femenino no tenga más apoyo a todos los niveles, tanto mediático como financiero".

Por su parte, la receptora Amelia Portero coincidió con la guardameta. "En Logroño fuimos campeonas absolutamente de todo durante cinco años seguidos, pero las ayudas del Ayuntamiento eran irrisorias. Ya no sólo es que nos sacaran en los periódicos, sino que esa ausencia de visibilidad conllevaba una notable ausencia de ayudas económicas", criticó.

"Soy muy fan del voleibol y, en general, de todos los deportes. Está muy bien el fútbol, pero si la gente supiera más de otros deportes, seguro que les gustarían igual o incluso más", sentenció por su parte la joven futbolista de 19 años Inés Martín.