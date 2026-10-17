C-LM activa su plan Meteocam en fase de alerta por lluvias y tormentas en Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo

Archivo - Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112. - JCCM - Archivo

TOLEDO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha activado desde las 11.00 horas de este sábado, en Fase de Alerta -Situación Operativa 0-, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) en las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo.

La dirección del Meteocam ha decretado la activación de este Plan tras la recepción de avisos de nivel amarillo para mañana por lluvias, con precipitación acumulada en una hora de 15-30 mm; y tormentas con probabilidad de granizo para las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, con inicio a las 12.00 horas y fin a las 00.00 horas del día 18, salvo para las provincias de Albacete y Cuenca, comarcas de La Mancha albaceteña, Hellín y Almansa, Serranía y Mancha conquenses, en las que su finalización se prolongaría hasta las 04.00 horas del domingo, según ha informado el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a través de un comunicado.

Ante la activación del Meteocam en fase de alerta, desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 se ha procedido a informar a los ayuntamientos y grupos de intervención concernidos, para que puedan establecer las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que estimen oportunas ante esta situación.

Tanto la evolución de las predicciones de riesgo de la AEMET, como las incidencias que se vayan produciendo y sus posibles consecuencias serán valoradas por la dirección del Plan, para ir adaptando el nivel de respuesta.

La activación del Meteocam en fase de alerta se enmarca dentro de la acción integral del Gobierno regional para, de forma coordinada y mediante la optimización de los recursos, ofrecer una respuesta planificada ante cualquier situación de emergencia.

De hecho, desde el Servicio de Emergencias 112 se iniciará un seguimiento de las incidencias que se puedan producir debido a estas lluvias y tormentas.