C-LM desactiva el Meteocam en Cuenca y Toledo y lo mantiene en Albacete y Ciudad Real

Efectos de las lluvias en Cuenca. - POLICÍA LOCAL DE CUENCA

TOLEDO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha desactivado, a las 10.00 horas de este lunes, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam), que se encontraba en Fase de Alerta --Situación Operativa 0-- en las provincias de Cuenca y Toledo; mientras que sigue manteniéndose para las provincias de Albacete y Ciudad Real.

La desactivación del Plan Específico en esas dos provincias se ha llevado a cabo vista la evolución favorable de las incidencias ocurridas y tras la valoración de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha informado la Junta en nota de prensa.

Para hoy lunes, 19 de octubre, Aemet ha emitido avisos de nivel amarillo por precipitación acumulada en una hora de 20-30 milímetros. y tormentas para la comarca de Alcaraz y Segura, en la provincia de Albacete, y por precipitación acumulada en una hora de 15-30 milímetros y tormentas en la comarca de Sierra de Alcudia y Madrona, en Ciudad Real.

Durante el tiempo de activación del Meteocam en estas cuatro provincias, Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, se han registrado en el Servicio de Emergencias 112 un total de 63 incidentes.

Las provincias que más sucesos ocasionados por las intensas lluvias y tormentas han registrado han sido Cuenca, con 23, y Toledo, con otros 23. Le siguen Albacete con diez y Ciudad Real con siete incidencias.

La mayoría de los incidentes atendidos por la Sala de Coordinación del 1-1-2 estuvieron relacionados con inundaciones de calles y carreteras, caídas de ramas, piedras o cables eléctricos sobre la calzada, provocando falta de suministro eléctrico o de telefonía en diversas localidades de la región, así como cortes en la vía pública.

El incremento del caudal de agua en Urda (Toledo), provocó en la tarde del domingo un total de siete incidencias en el municipio, entre ellas, el rescate por parte de los bomberos de varias personas en dos turismos, en distintos puntos de la localidad y tras verse sorprendidos por el agua.