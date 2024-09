C-LM espera que las explicaciones del acuerdo con Cataluña sean el "núcleo central" de la intervención de Sánchez

CUENCA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, se ha mostrado confiado en que las explicaciones del acuerdo de fiscalidad del PSOE con Esquerra Republicana en Cataluña sean el "núcleo central" de la intervención de Pedro Sánchez en el Congreso Federal del partido de este fin de semana.

"Todo el mundo nos pregunta por lo que va a decir el presidente de Castilla-La Mancha allí, pero a mí me interesa más lo que vaya a decir el presidente del Gobierno de Cataluña.porque yo espero que el presidente del Gobierno y el secretario general de mi partido explique el acuerdo, porque hasta ahora no hemos tenido ninguna explicación y es lo realmente importante: que nos expliquen el contenido de ese acuerdo y que no tengamos que hablar de él por un documento que filtró Esquerra".

Así se ha pronunciado Guijarro, a preguntas de los medios de comunicación durante la inauguración en Cuenca de la exposición de los 25 años del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha.

El número 'dos' del Gobierno castellanomanchego ha adelantado que desde el PSOE de Castilla-La Mancha van a trasladar también su opinión al respecto del sistema de financiación autonómica, "que no debe establecer ningún tipo de privilegio para ningún territorio" y ha lamentado que se quiera trasladar a la opinión pública "que los impuestos que se recaudan en un territorio son de ese territorio y eso no es así, corresponden al conjunto de los españoles; es el sistema de este país y además coincide con el ADN del propio Partido Socialista".

"En este país" se pagan los impuestos en función de la capacidad económica y se introduce la progresividad y los servicios se reciben en función de las necesidades de las personas. Es verdad que todos los territorios tenemos particularidades, nosotros tenemos un problema serio de despoblamiento, peor hay principios que tendrían que estar muy claros", ha recordado.

El vicepresidente ha insistido en que la comparación de la fiscalidad catalana con las ayudas al funcionamiento de las que se beneficia Cuenca "ha sido una metedura de pata que no aporta nada al debate y que deberían corregir".