C-LM invertirá un millón para ampliar el sistema de abastecimiento de la Llanura Manchega a 14 pueblos de Cuenca

Archivo - Embalse de Entrepeñas - RAFAEL MARTÍN SOLANO/EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado un gasto de un millón de euros para la ampliación del servicio de explotación, mantenimiento y conservación del sistema de abastecimiento de la Llanura Manchega, en la provincia de Cuenca.

Así lo ha dado a conocer la consejera Portavoz, Esther Padilla, en la rueda de prensa donde ha explicado que, con esta inversión, "se amplía el sistema de abastecimiento para poner en marcha los ramales de los núcleos inmediatos al Acueducto Tajo-Segura que garantizarán agua en varios municipios de la provincia de Cuenca", según ha informado la Junta en nota de prensa.

"Se trata de un conjunto de 14 municipios (que integran 17 núcleos de población) que acaban de formalizar convenios de colaboración con Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha para la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable en alta desde el Sistema Llanura Manchega", ha informado.

Padilla ha señalado además que, una vez que ya se han formalizado los convenios con los distintos municipios, se procederá a la conexión con la Tubería Manchega de dos nuevos ramales en los núcleos inmediatos al Acueducto Tajo-Segura.

Se trata de los ramales noroccidentales Ramal 1, en el sur, y que incluye las localidades de Atalaya del Cañavate, Cañada Juncosa, Castillo De Garcimuñoz, Cervera Del Llano, El Cañavate, El Hito, La Almarcha, Montalbo, Torrubia Del Castillo, Villarejo-Periesteban, Villares Del Saz y Zafra De Záncara.

El segundo ramal, el del este, implica a Palomares Del Campo y Torrejoncillo del Rey, incluyendo sus núcleos dependientes de Villar del Águila, Horcajada de la Torre y Naharros.

"Con este nuevo desarrollo del Sistema de Abastecimiento de la Llanura Manchega, en torno a 4.155 habitantes de 14 municipios de la provincia de Cuenca mejorarán sus servicios de agua en alta", ha concluido.