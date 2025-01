C-LM se muestra dispuesta a abrir nuevos centros para acoger menores migrantes pero reclama financiación estatal

La región reconoce que sus datos de pobreza no son buenos pero incide en la mejora paulatina

TOLEDO, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha ha expresado su disposición a poder abrir nuevos centros para acoger a menores migrantes, pero ha demandado para ello la financiación del Gobierno central, tal y como ha expresado su consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano.

Tras una reunión con la Mesa del Tercer Sector este jueves, Torijano ha reaccionado de este modo a preguntas de los medios después de la reunión entre el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente del Gobierno de Canarias, en la que se han dado un plazo de diez días para cerrar en enero un texto para la distribución extraordinaria y puntual de menores migrantes que han llegado a las islas entre el resto de las comunidades autónomas.

La titular castellanomanchega de Bienestar Social ha señalado que los recursos de acogida de la región "están prácticamente completos". "Es verdad que tenemos plazas, plazas que tenemos reservadas para el último convenio del 2024, que llevamos desde estos meses anteriores esperando a que nos llegue la documentación para poder acogerlos y tendríamos que ver", ha afirmado.

En todo caso, ha señalado que se trata de una realidad que el Gobierno central "tiene que asumir" y dar respuesta con la financiación pertinente. "Los demás podremos colaborar y aportar, pero no podemos pervertir nuestro sistema de protección, que es lo que pasaría si no tenemos la financiación y el apoyo del Gobierno estatal, que es el competente en esta materia", ha remarcado Torijano.

Respecto a la situación actual de Castilla-La Mancha en el acogimiento de estos menores, la región cumple "con los plazos del Ministerio, en la medida que Canarias va trasladando los menores", por medio de un procedimiento que no es fácil, y "que a veces, por todo el trámite administrativo, se demoran más en los plazos" de lo que le gustaría al Gobierno regional.

Respecto a la reunión entre Torres y Clavijo, la titular de Bienestar Social en la región se ha remitido a lo que ha salido publicado en los medios de comunicación, que es lo que a ella le ha llegado. "No tenemos datos ninguno. Han llegado a un acuerdo paralelo, sin por lo menos hablar con Castilla-La Mancha".

En este contexto, se ha mostrado a "la espera" de reunirse con la directora general de Infancia, con la que ya estuvo hablando "antes de Navidad", y cerrar un encuentro en esta semana o en la "que viene". "Espero tener también más datos", ha deseado.

La situación de la migración y de los menores no acompañados "es preocupante", tal y como ha expresado García Torijano, que ha abogado por "trabajarlo de raíz". "Hablamos mucho de los repartos, hablamos mucho de los menores que llegan a nuestras comunidades autónomas. Poco se habla de los que se quedan en el mar y de los que fallecen. Y eso es un drama humano".

El objetivo, ha insistido, es "trabajar para que no tengan la necesidad, si quiera, de tirarse al mar en busca de tener una oportunidad entre mil".

En Castilla-La Mancha hay 1.100 menores tutelados bajo el sistema de protección, de los cuales no hay una cifra concreta de menores migrantes no acompañados. "Son nuestros niños y niñas, que están en nuestra comunidad autónoma y por tanto, no hacemos distinción entre unos y otros", ha afirmado Torijano.

ESTRATEGIA CONTRA LA POBREZA

Además, a preguntas de los medios, la consejera de Bienestar Social ha reaccionado a la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2024-2030 presentada este jueves por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

En esta estrategia, Castilla-La Mancha ha hecho "aportaciones" para poder adaptarlas a la Comunidad autónoma "y seguir trabajando en una línea de mejora" de los datos en la región, que no son "buenos".

"No tenemos que estar orgullosos de los datos que tenemos pero sí orgullosos de que esos datos cada vez van mejorando y van siendo más positivos. Nos hubiese gustado que nos hubiesen invitado a la presentación de esta estrategia porque hemos aportado en ella y porque creemos que es fundamental tener en cuenta este tipo de trabajo que se hace a nivel estatal para que luego también descienda a las comunidades autónomas", ha asegurado.

A juicio de la consejera, "sería importante que ese trabajo no se quede solamente en el papel en las estrategias, sino que se pueda desarrollar", con "reuniones conjuntas con los ministerios pertinentes y que pueda estar también dotado de presupuesto suficiente para poder seguir afrontando esta situación".

El Gobierno regional trabaja "cada año" junto con la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha (EAPN CLM) para "poder seguir buscando alternativas posibilidades o sistemas que ayuden a mejorar estos datos".