C-LM no puede tomar "en este momento" la decisión de cerrar los colegios porque no lo indican los expertos

TOLEDO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Cultura y Deporte, Rosa Ana Rodríguez, ha afirmado este jueves que el Gobierno de Castilla-La Mancha no puede tomar la decisión "en este momento" de cerrar los centros educativos en la región porque, según ha explicado, el número de casos no lo aconseja y las autoridades sanitarias no lo han indicado.

Así lo ha dejado claro la consejera durante su intervención en el pleno de las Cortes, donde se debate sobre las repercusiones que, para Castilla-La Mancha, tiene la aprobación del nuevo Proyecto de Ley Orgánica de Educación, a petición del Grupo Popular.

Ante la insistencia de los grupos de la oposición, que han centrado gran parte de su intervención en este punto a pedir explicaciones a la consejera sobre las medidas que está tomando la Consejería de Educación para evitar el contagio del coronavirus, la consejera se ha visto obligada a dar cuenta de lo hecho hasta ahora, saliéndose de la temática del punto del orden del día.

(Habrá ampliación)