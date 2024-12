C-LM no ve la mejor solución el viaducto del AVE en Toledo y aboga por una segunda estación que libere el cono visual

TOLEDO 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha afirmado este lunes que el proyecto que ha presentado el Ministerio de Transportes para el AVE a Extremadura a su paso por Toledo con un viaducto sobre el Tajo, no es la mejor solución y ha abogado por una segunda estación que libere el cono visual de la ciudad.

A preguntas de los medios en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, Padilla ha indicado que en este nuevo proceso que se ha abierto "parece" que se van a poder hacer alegaciones por lo que la Junta seguirá manteniendo su postura inicial con las dos estaciones.

"No es cuestión de que sea bonito ni feo, es cuestión de que sea lo mejor para la ciudad y no creemos que la solución que se ha aportado sea la mejor ni que cumpla con las normas urbanísticas ni de patrimonio y que, evidentemente, sea la mejor visión que tenga la ciudad de Toledo con un viaducto que es algo abrupto", ha argumentado.

Ha hecho gala de que el Gobierno regional siempre practica el diálogo por lo que ha esperado que sus propuestas sean escuchadas y que el proyecto salga "de la mejor manera posible". "Como no pudimos estar en la reunión porque no se nos invitó, pues tampoco podemos hablar expresamente y fehacientemente de todo lo que conlleva pero nosotros no hemos cambiado de opinión".