C-LM pone en marcha la II edición del 'UPData Datahón' para desarrollar la cultura del dato en las aulas

Presentación del concurso educativo 'UpData Datathon'. - JCCM

TOLEDO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Oficina del Dato y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, ha lanzado por segundo año consecutivo el concurso educativo 'UpData Datathon', una iniciativa destinada a fomentar la cultura del dato, la innovación y el emprendimiento entre el alumnado de la región.

La directora general de Innovación Educativa y Centros, Mariló Pérez, y el director de la Oficina del Dato de Castilla-La Mancha, Christian Cobas, han presentado esta segunda edición del concurso dirigida, esencialmente, al alumnado de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de la Comunidad Autónoma, según ha trasladado la Junta por nota de prensa.

En este sentido, el director de la Oficina del Dato ha explicado que el concurso está dirigido al alumnado de 4º de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, que podrá participar en equipos de entre dos y cuatro estudiantes acompañados por un docente responsable. Se establecen tres categorías de participación, incluida una modalidad de equipos mixtos de dos centros educativos.

Los proyectos deberán centrarse en alguna de las tres temáticas propuestas: estadística y tratamiento de datos; planteamiento de soluciones y data story telling, o captura de datos mediante tecnologías como la robótica y el Internet de las Cosas.

Además, el certamen contempla la colaboración de empresas mediante labores de mentoría y la organización de charlas divulgativas en los centros educativos.

La convocatoria se desarrollará entre octubre de 2026 y abril de 2027. Tras el periodo de inscripción, los equipos elaborarán sus proyectos entre noviembre y febrero, mientras que en marzo se llevará a cabo la evaluación y entrega de premios de la primera fase. Hasta nueve equipos podrán acceder a la fase final, prevista para abril, en la que los participantes afrontarán nuevos retos con el acompañamiento de profesionales y mentores.

El concurso contempla premios en material tecnológico y educativo, con una dotación de 1.000 euros para el equipo ganador, 500 euros para el segundo y 250 euros para el tercero, además de posibles reconocimientos formativos para el profesorado participante.

MÁS DE 74 EQUIPOS Y 20 CENTROS EDUCATIVOS EN LA PRIMERA EDICIÓN

Tal y como han recordado, la primera edición -celebrada el pasado curso académico- contó con la inscripción de 74 equipos pertenecientes a 20 centros educativos de las cinco provincias de Castilla-La Mancha.

Además, un total de 559 estudiantes participaron en las 15 charlas divulgativas organizadas en el marco del certamen, que culminó con la selección de seis equipos finalistas. Con esta segunda edición, el Gobierno regional busca consolidar el concurso como una herramienta para fomentar la cultura del dato, la innovación y el desarrollo de competencias digitales entre el alumnado.

EL SALTO A NIVEL INTERNACIONAL

En este contexto, Christian Cobas ha informado de que iniciativas como el 'UpData Datathon' permiten conectar la educación con el tejido empresarial, favorecer el emprendimiento y desarrollar soluciones innovadoras "que puedan dar respuesta a necesidades reales de la sociedad".

En concreto, ha dicho, que uno objetivos del concurso es impulsar estos proyectos para que, en una siguiente fase, "esos proyectos puedan traducirse en soluciones reales" en incluso participar en otras iniciativas.

De hecho, de los equipos formados en la primera edición "se ha creado un grupo que participa en una edición internacional, el Jacathón", siendo el único equipo de todo el país que participa.