C-LM publica la lista de cotos de caza autorizados para la caza de la tórtola europea en la temporada 2026-2027

Archivo - C-LM abre la media veda con la vuelta de la caza de la tórtola europea y regulación específica para la codorniz común. - JCCM - Archivo

TOLEDO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado una resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se publica la lista de cotos de caza autorizados para la caza de la tórtola europea en la temporada 2026-2027 y de los cupos de caza.

Según el texto, recogido por Europa Press, la tórtola europea (Streptopelia turtur) ha experimentado en los últimos años un acusado descenso poblacional, lo que motivó la adopción de medidas restrictivas por parte de la Comisión Europea, incluyendo la suspensión de su caza en el corredor migratorio occidental entre los años 2021 y 2024.

No obstante, los datos más recientes indican una recuperación moderada de las poblaciones en dicho corredor, en el que se encuentra incluida España, permitiendo así la reanudación de su aprovechamiento cinegético bajo condiciones estrictas de control y sostenibilidad.

En el caso de Castilla-La Mancha se ha autorizado una cuota total de 20.777 ejemplares para la temporada 2026-2027. Esta cuota ha sido distribuida entre aquellos cotos de caza que, cumpliendo los requisitos establecidos, han declarado capturas en los tres años anteriores a la prohibición, han implementado medidas de mejora del hábitat desde entonces, o han colaborado en estudios poblacionales de la especie.

La asignación de cupos de caza se realizó de forma proporcional a la media de capturas declaradas, superficie de los cotos y los modelos ecológicos de presencia de la especie, garantizando un cupo mínimo de diez ejemplares por coto.

Una vez realizada la asignación inicial, se remitió comunicación a los titulares cinegéticos con el cupo asignado y las condiciones de aprovechamiento. Aquellos que aceptaron el cupo presentaron la correspondiente declaración responsable.

Dado que no todos los cotos formalizaron dicha aceptación, quedó parte de la cuota sin asignar, procediéndose a su redistribución e incremento de cupos entre los cotos que sí han cumplido con los requisitos, conforme a criterios técnicos y de proporcionalidad.

Están autorizados para la caza de la tórtola europea (Streptopelia turtur), durante los días 22 y 23 de agosto de 2026, los cotos de caza que se relacionan en el Anexo de la presente resolución. Las capturas no podrán superar, en ningún caso, el cupo máximo asignado a cada coto.

Según las condiciones recogidas en la resolución, el titular del aprovechamiento cinegético, o personas en quién delegue, deberá participar activamente en censos o programas de seguimiento poblacional de la especie, preferentemente a través del Observatorio Cinegético de la Fundación Artemisan.

Las tórtolas se precintarán en el momento y lugar de su cobro o dentro del acotado una vez finalizada la acción de caza. Para el precintado se utilizará la aplicación móvil de precinto digital de caza de la Fundación Artemisan.

El cazador que cobre algún ejemplar anillado o que porte cualquier dispositivo de seguimiento deberá comunicarlo a la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible, haciéndole llegar dichas anillas o dispositivos.