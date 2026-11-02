C-LM retoma el 50 aniversario de la Transición con actividades en Calzada de Calatrava, Alcázar y Puertollano

La exposición de Calzada de Calatrava se centra en las portadas de periódicos históricas desde la Transición en Castilla-La Mancha. - JCCM

CIUDAD REAL 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tras los tres días de riguroso luto en señal de recuerdo y respeto a todas las víctimas mortales del accidente de ferrocarril en la localidad toledana de Urda, el Gobierno de Castilla-La Mancha retoma esta semana los actos y actividades programados dentro de la conmoración del 50 aniversario de la Transición Democrática y de la recuperación de las libertades (1976-2026) que se celebra bajo el lema '50 años juntos'.

En la provincia de Ciudad Real lo hace esta semana con tres eventos, comenzanto, este martes 3 de noviembre, con dos exposiciones, según ha informado la Junta por nota de prensa. Por un lado, la muestra 'El día que España cambió sus titulares', que se podrá ver en Calzada de Calatrava hasta el día 9 de este mismo mes.

Se trata de cincuenta portadas históricas de revistas españolas publicadas entre 1974 y 1980 que muestran cómo la prensa escrita construyó un espacio de debate democrático a través de la investigación política, los nuevos movimientos sociales, la contracultura, la sátira gráfica y la evolución editorial frente a la censura de la época.

También en estas mismas fechas del 3 al 9 de noviembre, en Alcázar de San Juan se podrá disfrutar de la exposición 'Castilla-La Mancha: 50 años de prensa en democracia', una propuesta que invita a recordar algunos de los acontecimientos que marcaron esas cinco décadas a través de las publicaciones que los recogieron y acercaron a la ciudadanía.

Una iniciativa que pretende rendir homenaje y reconocimiento a estas publicaciones, muchas de ellas hoy desaparecidas, por su papel fundamental en la documentación de la historia local, provincial y regional.

Asimismo, pone en valor la labor de quienes hicieron posible su edición y contribuyeron a preservar el relato de la vida cotidiana, las inquietudes y las transformaciones de sus comunidades.

Y las propuestas semanales culminarán el jueves 5 de noviembre con la proyección en los Multicines Ortega de Puertollano de la película 'Te estoy amando locamente', actividad enmarcada en 'La Transición española a través del cine' que incluye un coloquio posterior.

En total serán siete películas emblemáticas las que se proyectarán en 18 salas de Castilla-La Mancha, y cada sesión se completa con un coloquio con directores, actores o actrices para analizar el reflejo social, político y cultural de los años del cambio.