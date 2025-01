C-LM vota en contra del Plan especial de Sequía del Segura porque "incorpora recursos de la cuenca del Tajo"

TOLEDO 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional, a través de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, ha votado este martes en contra de la aprobación del Plan especial de Sequía de la demarcación del Segura, en el transcurso de la reunión del Consejo del Agua, celebrada en Murcia, "puesto que incorpora recursos procedentes de otra cuenca, en este caso del Tajo, olvidándose del principio de unidad de cuenca como marca la Directiva marco del Agua".

De esta forma lo ha manifestado al término de la reunión, la directora de la Agencia adscrita a la Consejería de Desarrollo Sostenible, Mercedes Echegaray, que ha explicado que "cada cuenca hidrográfica tiene que contar con sus propios recursos a la hora de planificar el Plan de sequía y no puede ser que el Ministerio, a través de la Confederación del Segura, apruebe un documento en estos términos contando con recursos ajenos".

"Esto viene a corroborar que la legislación sobre el trasvase prevalece por encima de cualquier otra legislación o normativa, como en este caso, ya que estos planes especiales de sequía tienen rango de Real Decreto y vienen a tener un rango menor sin contar con los intereses del territorio cedente. Al menos deberían estar a la par y, desde luego, no son acordes con la Directiva marco del Agua que habla del principio de unidad de cuenca".

"Desde Castilla-La Mancha hemos mostrado nuestro desacuerdo votando en contra y hacemos una llamada de atención al Ministerio y a la Dirección General del Agua, para que no apliquen dos caminos distintos en cuanto a los planes hidrológicos". "Nosotros lo que pretendemos es que el trasvase se tome como un recurso más, no como una Ley que está por encima de todo. No puede ser que para lo que nos interesa cumplimos con la Directiva marco y, para lo que no nos interesa, tenemos la legislación del trasvase", ha afirmado la directo de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.

Como ha manifestado Mercedes Echegaray, "esta es una de las grandes contradicciones del mundo del agua en nuestro país y sin duda viene a perjudicar a nuestro territorio porque deciden utilizar recursos que dicen que son excedentarios a otras y que no son tal y destinarlo demarcaciones hidrográficas, lo que va a perjudicar el futuro crecimiento del territorio de la demarcación del Tajo que se queda constreñido porque sin agua no tiene crecimiento".

Y desde luego, ha señalado, "se verá perjudicado todo el eje del Tajo, desde prácticamente Sacedón hasta Talavera donde podrían crecer regadíos, nuevas industrias o iniciarse grandes desarrollos que no están llevándose a cabo por la carencia de recursos".

En este contexto, Echegaray ha reiterado la necesidad de conocer por parte del Ministerio los documentos técnicos que llevan ya un año de retraso con respecto a la modificación de las reglas de explotación del río Tajo. "De momento seguimos sin tener información, sólo sabemos que se han realizado los informes preceptivos que eran necesarios, pero no tenemos ningún planteamiento y esta es una situación que debe evolucionar para llevar cuanto antes los informes que sean necesarios al Consejo Nacional del Agua", ha concluido.