Este lunes juzgan a un hombre acusado de asesinar a su cuñada e intentar asesinar a otra mujer en Yeles (Toledo)

TOLEDO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo juzgará desde este lunes, 4 de abril, y hasta el día 8 a V.C.S., acusado de un presunto delito de asesinato con alevosía, otro de robo con violencia y uno más de asesinato con alevosía en grado de tentativa por los que el Ministerio Fiscal solicita un total de 40 años de cárcel

El fiscal acusa al procesado, supuestamente, de matar a su cuñada, que tenía reconocida una discapacidad del 82%, y robarle el dinero de su pensión para comprar cocaína y, posteriormente, intentar matar a otra mujer que previamente se había negado a prestarle dinero para comprar sustancias estupefacientes.

Según el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos sucedieron el 1 de agosto de 2019 en la localidad toledana de Yeles, cuando el acusado acudió a una cita sexual concertada con A., que se llevó a cabo en el domicilio de ésta.

Como quiera que el procesado quería permanecer más tiempo en el domicilio de A. y ante la necesidad de consumir más cocaína y adquirir dinero para pagar los servicios sexuales de A., salió del domicilio para dirigirse al de su cuñada, a sabiendas de que había cobrado la pensión que le correspondía por su incapacidad.

Una vez llegado al domicilio de C. --su cuñada--, V.C.S. cogió una llave de hierro para cambiar ruedas de camiones, al prever que C. iba a negarse a prestarle dinero. Así, C. que se encontraba sentada en una banqueta en mitad del salón de su vivienda debido a su limitada movilidad y capacidad física, efectivamente se negó a los requerimientos del acusado.

Esta negativa, siempre según la Fiscalía, enfureció al acusado, el cual, con la intención de causarle la muerte o al menos aceptando que esta podía producirse y sabiendo que C. no podría defenderse, comenzó a propinarle golpes con la llave de hierro y con una banqueta que se encontraba en el lugar de los hechos provocando a la víctima diversos traumatismos a nivel cefálico, concretamente múltiples fracturas craneales, que le provocaron la muerte.

Una vez había acabado con la vida de su cuñada, el acusado cogió el dinero que esta tenía en billetes y se marchó de nuevo a casa de A.

INTENTO DE ASESINATO

Una vez llegado de nuevo a casa de A., V.C.S. continuó con el consumo de cocaína y la ingesta de bebidas alcohólicas, estando en compañía de A. hasta las 5.00 horas, hora en la que se vio necesitado nuevamente de consumir estupefacientes, por lo que pidió dinero a A. para ir a comprar dichas sustancias, algo a lo que ésta se negó. Así, sin mantener ninguna discusión, se dispusieron a dormir.

Posteriormente, el procesado, estando A. dormida, se levantó a por un cuchillo a la cocina de la vivienda y se volvió a acostar junto a A., que estaba tumbada boca abajo. Según el Ministerio Fiscal, V.C.S. aprovechó esta situación y le asestó una puñalada en la espalda.

A. se giró para defenderse con las manos y las piernas y recibió otros golpes con el arma blanca en el brazo izquierdo. El acusado intentó clavarle el cuchillo en el pecho hasta que A. consiguió salir de la cama, corriendo hacia el pasillo y requiriendo la ayuda de D., su compañero de piso, que había salido de su habitación al oír los gritos de A. El acusado, al ver a D., salió corriendo semidesnudo de la vivienda hacia la calle y dejó en el domicilio de A. sus pertenencias.

A resultas de esta agresión, A. sufrió herida incisa superficial en la región frontal izquierda, dos heridas en la región torácica izquierda, herida incisa en el hombro, tres heridas superficiales en el brazo izquierdo, una herida incisa en el segundo dedo de la mano derecha y otra herida incisa en el cuarto dedo de esa misma mano.

Con todo, la Fiscalía solicita para el acusado 40 años de cárcel, de los que 20 son por un presunto delito de asesinato con alevosía, cinco por un presunto delito de robo con violencia y 15 por un presunto delito de asesinato con alevosía en grado de tentativa.