Luthería Toledo reivindica desde Guadamur la creación de un título oficial que avale la profesión

La localidad toledana de Guadamur es bien conocida por albergar el yacimiento arqueológico de Guarrazar o por su castillo del siglo XV construido por Pedro López de Ayala, conde de Fuensalida. Pero allí también ha instalado su taller Javier Nebreda quien, bajo la marca Luthería Toledo, se dedica a ejercer esta profesión para la que reclama la creación de un título oficial que avale este oficio.

Madrileño de nacimiento, este luthier ha explicado en una entrevista concedida a Europa Press que recaló en Toledo en 2016 tras un ERE en la empresa de construcción en la que trabajaba, y que su gran pasión, la música, le trajo a la capital regional, donde montó una tienda de instrumentos musicales.

"Ahí empecé con la luthería aquí en Toledo, porque yo en Madrid ya hacía luthería, y cuando cerré la tienda ya me puse por mi cuenta aquí en el taller, y llevo ya desde el 2016 afincado en Guadamur y cada vez con más clientes", ha manifestado.

Unos trabajos que le llegan principalmente por "el boca a boca" ya que estuvo un par de años en los locales de ensayo de 'La Pasarela' de Toledo, donde contactó con la mayoría de los músicos de la ciudad. "Me iban preguntando, porque allí hacía ajustes y, además, a través de las redes sociales voy colgando los trabajos que hago y cada vez va llegando más gente".

Nebreda aprendió de forma autodidacta leyendo artículos de Jordi Pros en revistas como Guitarra Total o a través de libros de Estados Unidos que conseguía en almacén de Talavera de la Reina llamado Didáctica Musical. "Conseguí un libro con el prólogo de Brian May y ahí aprendí muchísimo".

SIN TITULACIÓN PESE A ESTAR CADA VEZ MÁS DEMANDADOS

Una profesión que, bajo su punto de vista, cuenta con "un problema" en España, y es que no hay una titulación como tal de luthier en el país. "Entiendo que no hay un grado medio porque no hay mucha gente que se dedique a la luthería pero luego estamos cotizados, porque el trabajo con las manos no lo hace cualquiera".

Es por ello por lo que echa de menos que a los luthieres se les avale en este sentido para tener una titulación oficial para la reparación de instrumentos modernos, ya que para los instrumentos clásicos sí que existe este título como tal, y más teniendo en cuenta que "el gran porcentaje de los músicos aquí en España es de música moderna".

Con todo, define al luthier como "un constructor", una persona que repara instrumentos de cuerda haciendo ajustes para los clientes. Acciones que se llevan a cabo debido a que con el paso del tiempo los instrumentos se van desajustando. "Lo que les hacemos es eso, reparaciones y ajustes", ha detallado.

Así, afirma que lo más sencillo que hace pasa por un cambio de cuerdas de una guitarra o un bajo para clientes que están empezando y aún no se atreven a hacer ajustes en los instrumentos; mientras que lo más complicado ha sido reparar roturas de palas, porque hay que encolar y pintar.

UNA "COMUNIDAD BIEN AVENIDA"

Unas labores más complicadas en las que cuenta con otros luthieres como Salva, de Argom Guitars, también en Toledo, que "pinta muy bien" los instrumentos. En este punto, ha defendido y recomendado el trabajo de otros compañeros de profesión que también cuentan con él para cosas que no saben hacer, en lo que ha definido como una "comunidad bien avenida".

Además de músicos de Toledo también tiene algunos clientes que considera como "VIP" como puede ser Víctor Andrés, de Mago de Oz, al que le ha ajustado la guitarra en un par de ocasiones, la primera porque se soltó una pastilla y después porque quiso que fuera Luthería Toledo quien trabajara en su guitarra.

Entre los trabajos de los que está más orgulloso, Nebreda destaca las guitarras hechas con mesas de pino, una eléctrica y otra electroclásica. "Me enorgullece porque suenan muy bien y, no es por echarme flores, pero no tiene nada que envidiar a una Fender".

Pese a todo ello, Nebreda confiesa que no se puede dedicar íntegramente a la Luthería y que compagina esta pasión con su trabajo de mantenedor. "Hay épocas muy buenas que entra mucho trabajo pero en Toledo todo es pequeñito y es genial, porque viene mucha gente, pero no da como para vivir solamente de la luthería".

Luthería Toledo se mueve principalmente a través de las redes sociales --Instagram y TikTok-- y es a través de sus cuentas en estas dos redes sociales por las que se puede contactar con él para hacerle llegar trabajos.