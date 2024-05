Madruga (Fedeto) carga contra "los mundos de Yupi" de Yolanda Díaz: "Al empresario se le exprime como si fuera un limón"

TOLEDO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), Manuel Madruga, se ha mostrado muy crítico con la gestión de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, la ha acusado de "pastelear" con los sindicatos y de no querer dialogar con los empresarios. "Al empresario se le exprime como si fuera un limón", ha denunciado.

A preguntas de los medios durante la presentación de la V Feria de Empleo y Emprendimiento, Madruga ha asegurado que "el empresario es la vaca de la que todo el mundo tira para que el Estado pueda tirar adelante", al tiempo que ha lamentado que "los mundos de Yupi o de Yoli", como dicen algunos, nos llevan a pensar que es muy fácil reducir la jornada laboral".

Algo que, según el secretario general de Fedeto, cree será una medida --en caso de hacerse realidad-- que "lo va a seguir pagando el empresario". "Eso es un 6% más que le estás clavando al empresario. Al que, por otra parte, le metes un leonino impuesto de sociedades que lo deja muerto. Y si es un autónomo, pues no te quiero ni contar", ha enfatizado Madruga.

"Todo eso es lo que hace que podamos hablar de que efectivamente hay salarios bajos, de que hay contratos precarios y de que el trabajador está mal. La cuestión es, y lo voy a decir gráficamente, ¿es el empresario un ser egoísta tipo Ebenezer Scrooge de Cuento de Navidad?.. y ahora que está de moda utilizar exabrupto como hace el ministro de Transportes: ¿El empresario es un hijo de puta?".

El empresario, según ha advertido, "lo que está es sometido de una manera muy fuerte a un derecho laboral que lo está encorsetando". "El empresario es la vaca de la que todo el mundo tira para que el Estado pueda tirar adelante. Un Estado que tira 60.000 millones de euros al año en ineficacia", ha denunciado Madruga, quien ha arremetido también contra los sindicatos por echar la culpa de todo a los empresarios. "Es lo más fácil desde siempre".

"Se busca a un culpable y entonces desviamos la mirada de quien verdaderamente la tenemos que poner", ha destacado el 'número dos' de la Federación Empresarial Toledana, quien ha defendido que un empresario a lo único que se dedica "es a ver el dinero volar" y arriesgar su patrimonio y el de su familia. "Su casa incluida".

Y "si no tiene a nadie que dé por saco", el empresario crece. Y al crecer --ha abundado-- genera empleo. "Y al generar empleo puede pagar mejores salarios".

Madruga también ha lamentado que su culpe a los empresarios de la inflación cuando es "culpa de una situación geopolítica que es muy complicada". Y entonces --ha añadido-- llegan los sindicatos y dicen: "vamos a subir los salarios lo mismo que suba el IPC". "¿Pero eso quién lo paga? ¿De dónde sale? Porque los funcionarios públicos son muy buenos, pero no generan absolutamente nada", ha subrayado.

"Pero es que luego llega otro señor, y a todos nos encanta, yo el primero, tener una pensión que suba lo mismo que el IPC real. Pero tener una pensión que suba lo mismo que el IPC real significa que la Seguridad Social son 190.000 millones de euros que el Estado no puede cubrir con el 75% de los ingresos que está quitando a las empresas".

Por lo que Madruga cree que esta "es simplemente una postura electoralista que precariza los salarios y que precariza el empleo".

"De manera que, si tú mañana, empiezas a quitar todo eso que tiene el empresario encima, y no de forma drástica, te darás cuenta que los trabajadores estarán menos en precario y cobrarán más".

"AL EMPRESARIO SE LE EXPRIME COMO SI FUERA UN LIMÓN"

En su defensa del colectivo empresarial, Madruga ha dejado claro que "el empresario no explota absolutamente nada". "Al empresario se le exprime como si fuera un limón", ha insistido el secretario general de Fedeto, quien aboga por el diálogo social, pero también denuncia que la ministra de Trabajo "dice que habla solo con los sindicatos porque le gusta la música que ellos tocan y no con los empresarios porque avisamos de lo mal que van las cosas".

Asimismo, ha apuntado que cuando la ministra de Trabajo "pastelea" con los sindicatos para subir el salario mínimo interprofesional, "no nos está diciendo que ayuda a los más débiles". "Lo que nos está diciendo es que está metiendo directamente la mano en el bolsillo de los empresarios y de los trabajadores vía Seguridad Social. Porque la Seguridad Social tiene un agujero de 42.000 millones de euros. Luego claro que no hay diálogo, pero no lo hay porque con quien no se quiere, no se dialoga", ha advertido.

En definitiva, Madruga cree que todas las medidas puestas en marcha por el Gobierno pretende "disfrazar" la realidad con un componente de búsqueda de derechos sociales que "no es real".

"No, mire usted, usted lo que está consiguiendo única y exclusivamente es que la economía cada vez vaya peor, que esa economía cada vez la tenga que sostener más el empresario, y encima está haciendo pinza con los sindicatos para intentar demostrar que el culpable de todo lo que nos pasa como país es el empresario".

"Quien está sosteniendo el país son los empresarios y los trabajadores que el empresario contrata. Y cada vez se nos ponen las cosas más difíciles, como la famosa sentencia esta a nivel nacional, que está proclamando UGT en relación a la indemnización por despido. Es mentira, no es de obligado cumplimiento. Nos están engañando como si fuéramos chinos", ha concluido.