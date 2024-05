Maestre (PSOE) pide el voto en las europeas para evitar las "consecuencias" de que ganen negacionistas climáticos

TOLEDO, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada candidata a la reelección al Parlamento Europeo y vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha advertido de las "graves" consecuencias que tendría que una "mayoría negacionista del cambio climático" dirigiera Europa a partir del próximo 9 de junio.

"Es lamentable" que el Partido Popular Europeo "se haya abonado al negacionismo climático", ha manifestado Maestre, quien ha señalado que si avanza en las próximas elecciones europeas el "populismo negacionista" los ciudadanos tendrán "serios problemas" porque se van a agudizar los efectos de la crisis climática, la sequía, las olas de calor, la pérdida de biodiversidad y de especies que están en riesgo de extinción, y se va a agudizar la crisis económica y energética que hay a nivel mundial.

Y, "con los errores de los terraplanistas", ha criticado la eurodiputada socialista, también se corre un "riesgo grave" en Castilla-La Mancha, con una economía que se basa también en la producción agroalimentaria y en un sector primario que necesita un planeta desarrollado y sostenible, ha informado el PSOE en nota de prensa.

"Así se lo están trasladando los agricultores en esta campaña electoral, conocedores de que el cambio climático existe", ha afirmado Maestre, y cuyos cultivos para este año "no van a salir bien por culpa de los efectos del cambio climático, porque viene el sol cuando no tiene que venir, por-que viene el agua cuando no tiene que venir, porque viene una piedra en el momento menos esperado o los hielos", ha apuntado.