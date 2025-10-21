Maikel Rodríguez Cortina, del Restaurante Iván Cerdeño, galardonado en los Premios Nacionales de Hostelería

MADRID/TOLEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Hostelería de España ha hecho públicos los ganadores de los XIX Premios Nacionales de Hostelería y la gala tendrá lugar el próximo 4 de noviembre en Castellón. Uno de los premios ha recaído en Maike Rodríguez Cortina, del Restaurante Iván Cerdeño, en Toledo, quien ha sido galardonado como mejor profesional de sala.

"El sector hostelero busca homenajear, un año más, el trabajo, compromiso y profesionalidad de establecimientos, empresas e instituciones y personas que han destacado en aspectos claves como la innovación, la sostenibilidad, el apoyo a la cultura", ha indicado la organización.

Los Premios Nacionales de Hostelería son el resultado de la participación de las 52 asociaciones territoriales de Hostelería de España, y reúnen cada año a hosteleros, empresarios, cocineros, periodistas y entidades.

En esta edición se han establecido 18 categorías y los premios se les han otorgado a José Cobos Mena (Málaga), como empresario hostelero; Grupo Vaquer (Zaragoza), como empresa hostelera; Restaurante Santa Ana (Murcia), en la categoría de empresa comprometida con la responsabilidad social; y Nectari Restaurante (Barcelona), por su compromiso con las personas con discapacidad.

Entre los galardonados también se encuentran Gourmet Catering&Eventos (Valencia), por su innovación; y La Preba de la Sidra de Gascona (Asturias), por la promoción de la cultura y la gastronomía.

Asimismo, el Grupo El Pòsit (Tarragona) ha sido distinguido por su sostenibilidad; Pedro Sánchez Jaén (Jaén), como cocinero empresario; Maikel Rodríguez Cortina (Toledo), como profesional de sala; el Grupo Tatel, por su internacionalización, y el premio a la concordia 'José Luis Fernández Noriega' ha reconocido la acción de la hostelería desplegada ante la DANA.

También han sido galardonados Óscar Somoza Rodríguez-Escudero (Zamora), por su contribución al sector; Jonatan Armengol, por su labor de difusión y comunicación; Guía Repsol, como institución; Cervezas Alhambra, como empresa proveedora; el CIPFP Costa de Azahar (Castellón), por su labor formativa; Kino Martínez (Guipúzcoa), por la promoción asociativa; y 'Lolita', con el reconocimiento al cliente.