María Jesús Merino será finalmente la candidata de PSOE por Guadalajara y Rafa Esteban encabeza lista al Senado

Archivo - La alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino - EUROPA PRESS - Archivo

GUADALAJARA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, encabezará finalmente la candidatura del PSOE por Guadalajara al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del 29 de noviembre, mientras que el alcalde de Marchamalo, Rafael Esteban, lo hará en la lista al Senado.

Así lo ha decidido el Comité Federal de Listas del PSOE, según han informado fuentes socialistas a Europa Press, de forma previa a la aprobación de listas definitivas este sábado, día 17, en el Comité Federal.

La propuesta final cambia los primeros puestos de la lista del Congreso por la del Senado, difiriendo así de la aprobada por el PSOE de Guadalajara, que aclamó esta semana de forma unánime las candidaturas, encabezadas por Esteban al Congreso y por Merino al Senado.

La candidatura al Congreso, tras María Jesús Merino, quedará compuesta por Miguel Óscar Aparicio --actual regidor azudense-- y por Margarita Morera, regidora de La Yunta y diputada provincial.

La lista para el Senado, tras Esteban, está compuesta por Mercedes Gómez --anterior subdelegada de Gobierno de España en Guadalajara-- y por Daniel Jiménez Díaz, exconcejal del Ayuntamiento de Guadalajara y actual director adjunto del Gabinete del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.