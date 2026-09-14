Este martes se abre el plazo para solicitar acciones formativas en centros para el profesorado en el curso 2026-2027

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TOLEDO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación ha convocado la realización de seminarios, grupos de trabajo de centros e intercentros y cursos de formación en centros de enseñanzas no universitarias sostenidos con fondos públicos, de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para el curso 2026/2027. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, a contar desde este martes.

Según publica en su edición de este lunes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, y recoge Europa Press, serán destinatarios de las acciones formativas que se convocan los docentes de centros educativos no universitarios que estén desarrollando su labor profesional en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

También podrá beneficiarse el personal no docente especializado que estén desarrollando su labor profesional en centros públicos, e inspectores e inspectoras que estén desarrollando su labor profesional en los Servicios de la Inspección de Educación de Castilla-La Mancha

Las solicitudes se presentarán únicamente de forma telemática, con firma electrónica, a través de los formularios que estarán disponibles en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).

Las solicitudes incluyen la autorización para la consulta y comprobación de datos, e irán acompañadas de la documentación que proceda, en su caso, que deberá ser digitalizada y presentada como archivos adjuntos de las solicitudes.

El centro educativo, y en su representación, la persona responsable de la dirección deberá presentar una solicitud por cada acción formativa que se quiera desarrollar en su centro.

En el caso de grupos de trabajo intercentros, presentará la solicitud el centro que coordine la acción formativa y acreditará que representa a los centros participantes