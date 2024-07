Este martes arranca en Albacete la IV edición del festival ‘Oh Poetry!Fest’ con los mejores poetas nacionales

ALBACETE, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha animado a los albaceteños a disfrutar de la programación que ofrece el festival poético ‘Oh Poetry!Fest’ en su IV edición, convencida de que nuevamente será "todo un éxito".

Según ha explicado Serrallé, este festival, que se enmarca dentro de la programación del Verano Cultural del Ayuntamiento, arrancará este mates, 9 de julio, y se desarrollará hasta este jueves, día 11, contando con la participación de los mejores poetas del panorama nacional como Mario Obrero, Jaime Siles, Luna Miguel, María Ángeles Pérez López y Marcos Díez, entre otros, en diálogo con los creadores locales Rubén Martín Díaz, León Molina, Carlos Buedo, María Moreno, fundiéndose la literatura con la música de Tulsa o Ricardo Lezón (ex McEnroe) y también con el cine documental de los hermanos Bernier.

La concejala de Cultura ha señalado que ‘Oh Poetry! Fest’ se ha convertido en "el festival poético del verano en España", explicando que este año se recordará de manera especial a la poeta Josefina Soria, la cual tiene orígenes albaceteños, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Elena Serrallé ha señalado que la poesía, el arte, la radio, la música, los talleres de creación, las publicaciones, los encuentros de editoriales, las librerías, las bibliotecas y el cine inundarán del 9 al 11 de este mes un total de 9 espacios de la ciudad como son la Plaza del Altozano, las Bibliotecas del Depósito del Sol y la Pública del Estado, la Piscina del Paseo de la Cuba, el Parque Abelardo Sánchez, el Museo Provincial, el Jardín Botánico y los establecimientos 'La Cachorra Yeyé' y el Café del Sur.

Todos los eventos programados en este festival poético son gratuitos, con libre acceso hasta completar aforo.

PROGRAMACIÓN IV ‘OH POETRY!FEST’

El martes, día 9 de julio, en la biblioteca de los Depósitos del Sol, a las 12.00 horas tendrá lugar la lectura inaugural a cargo de Jaime Siles y Andrés García Cerdán, y a las 12.30 horas, Grafismos. Momo Galera (Albacete), Francisco Jiménez Carretero (Albacete), Carlos Buedo (Albacete), Carmen Palomo (Madrid), así como la exposición de José Enguídanos ''Paisaje mental de lo insólito''.

En la piscina del Paseo de la Cuba, a las 16.00 horas, se disfrutará de Poetas, mientras que a las 20.30 horas, en el Parque ‘Abelardo Sanchez’ se podrá disfrutar de ‘Los Cuerpos’: Juan Antonio Bernier (Córdoba), Alejandro Santoyo (Albacete); de Música: Alberto Sánchez "Mr. Miau" (Albacete); así como de After poesía: Nelo Curti (Alicante) y de cine documental: "Miles in bello", sobre la vida de Jua Bernier, dirigida por los hermanos Bernier, y de "Oh Poetry! 3.0. Memoria del calor", dirigido por David Sarrión y Fer Morales.

En la ‘Cachorra Yeyé’, a las 23.30 horas, habrá Versos Sueltos.

El miércoles, día 10 de julio, en la Biblioteca Pública del Estado, a las 10.30 horas, habrá un taller de poesía a cargo de Antonio Praena; mientras que en la biblioteca de los Depósitos del Sol tendrá lugar a las 12.00 horas un homenaje a la poetisa Josefina López Soria, a cargo de Marisa López Soria, María Moreno, Llanos Morales, Lucía Plaza y Toñi Arenas. A las 13.00 horas, llegará el turno de La Torre Hölderlin: Luis Bagué (Alicante), León Molina (Albacete), Vicente Cervera (Murcia) · Exposición: Ana Escribano ''Indómitas''.

Poetas regresará a la piscina del Paseo de la Cuba a las 16.00 horas y en el Parque Abelardo Sánchez, a partir de las 20.30 horas, se disfrutará de la poesía de Mario Obrero (Madrid), Marcos Díez (Santander), Luna Miguel (Madrid), María Ángeles Pérez López (Valladolid). También habrá música y poesía a cargo de Ricardo Lezón (Getxo) y Almudena Sánchez (Mallorca), y la exposición de Santi Flores ''Solitud''.

En el Café del Sur se podrá disfrutar de versos sueltos a partir de las 23.30 horas.

El jueves, día 11 de julio, en la Biblioteca Pública del Estado, a las 10.30 horas, tendrá lugar nuevamente el taller de poesía de Antonio Praena.

En la Biblioteca de los Depósitos del Sol, a las 12.00 horas, tendrá lugar ‘Biblioteca Fantástica’ con Francisco José Martínez Morán (Madrid), Martha Asunción Alonso (Madrid), Emma Prieto (Madrid), y a las 13:00 horas ‘Lecturas sobre el Fuego’ con Javier Lorenzo (Albacete), David Refoyo (Zamora), Ariadna G. García (Madrid).

La Plaza del Altozano acogerá a partir de las 20.30 horas ‘Trasversales’ con Ángelo Néstore (Málaga), Javier Vicedo (Castellón), Rubén Martín Díaz (Albacete), Isabel González (Zaragoza) y María Paz Otero (Madrid), y a las 22.00 horas habrá música a cargo de Tulsa. En la Cachorra Yeyé se disfrutará un día más de versos sueltos a partir de las 23.30 horas.

Además, de manera complementaria al programa, el día 12, a las 11.00 horas, tendrá lugar ‘Viaje al Museo’ en el Museo Provincial y a las 20.00 horas de ‘Un paseo’ en el Jardín Botánico.