La Medallas al Mérito Cultural CLM suman en 2025 una modalidad vinculada a la conmemoración de los 50 años de democracia

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TOLEDO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Viceconsejería de Cultura y Deportes ha convocado las Medallas al Mérito Cultural de Castilla-La Mancha 2025, una edición que con carácter extraordinario suma una modalidad adicional vinculada a la conmemoración de los 50 años de democracia en España.

Así consta en la resolución de convocatoria de dichas medallas, que publica en su edición de este lunes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recoge Europa Press, por las que se convocan medallas a la cultura joven para menores de 35 años; al mérito cultural en rehabilitación y difusión del patrimonio material; al mérito cultural en conservación y difusión del patrimonio inmaterial y al mérito cultural en investigación del patrimonio cultural.

También se convoca una Medalla al mérito cultural en artes plásticas; en arte digital; en las artes escénicas; en cine en música; en la creación literaria y en el fomento de la lectura.

Entre las categorías también está la Medalla al Mérito Cultural en cómic y artes gráficas; en mecenazgo y promoción de la cultura y en proyectos culturales inclusivos (derechos culturales).

Respecto al jurado, está compuesto por Amador Pastor Noheda, consejero de Educación, Cultura y Deportes, como presidente de jurado; Carmen Teresa Olmedo, viceconsejera de Cultura y Deportes; así como los cinco delegados provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes: Diego Pérez (Albacete), José Jesús Caro (Ciudad Real), Gustavo Martínez (Cuenca), Ángel Francisco Fernández-Montes (Guadalajara), José Gutiérrez (Toledo).

También conforman el jurado Pedro Cobo, jefe de Servicio del Libro, Archivos y Bibliotecas; Patricia Hevia, jefa de Servicio de Patrimonio y Arqueología; Gonzalo Rosell Guzmán, jefe de Servicio de Artes Escénicas, Música y Cine, y María Perlines Benito, jefa de Servicio de Museos, Exposiciones y Difusión del Patrimonio Cultural.

Maite Megia Urbanos, en representación de la Diputación de Cuenca, medalla al mérito cultural al mecenazgo y promoción cultural por el programa Actuamos en Patrimonio (Cuenca), en el año 2024; Ángel Serrano Morena, en representación de la Librería Editorial Serendipia, medalla al mérito cultural en cómic y artes gráficas en el año 2024 y Laura López Agudo, Secretaria del Jurado, con voz pero sin voto, también conforman el jurado.

Publicada la presente resolución, la Viceconsejería de Cultura y Deportes enviará comunicación a los miembros del jurado para que el plazo de diez días desde su recepción, remitan una o dos candidaturas por cada una de las modalidades convocadas, identificando la persona física o jurídica que se propone y la justificación de los méritos para ser galardonado.

El plazo máximo para dictar la resolución de dichas medallas será de seis meses desde la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.