Médicos de C-LM proponen remodelar salas de espera para garantizar la distancia de seguridad y evitar contagios

Natividad Laín, presidente del Colegio regional: "No es que España tenga el mejor sistema, es que tiene los mejores sanitarios"

TOLEDO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Remodelar las salas de espera de los centros de salud y de los servicios de urgencias de los hospitales es una de las propuestas que lanzan los médicos de Castilla-La Mancha para el proceso de desescalada, donde la Atención Primaria tendrá un papel importante, con el fin de garantizar la distancia de seguridad y evitar contagios.

En declaraciones a Europa Press, la presidenta del Colegio de Médicos de Castilla-La Mancha, Natividad Laín Terés, ha hablado del proceso de desescalada y ha advertido de que "si no se remodelan" las salas de espera, "no se va a poder garantizar, con la presión asistencial que hay en invierno, las distancias de seguridad".

Hay que evitar contagios dentro de los propios centros, ha señalado la también presidenta del Colegio de Médicos de Toledo, algo que "probablemente" haya ocurrido en las primeras fases de la enfermedad donde "no podíamos separar suficientemente a los enfermos, sobre todo en los servicios de urgencias", ha admitido.

"Las áreas de espera tienen que remodelarse y establecer circuitos limpios y sucios, algo fácil de decir pero difícil de hacer", ya que algunos pacientes son portadores asintomáticos o no presentan la sintomalogía típica y hasta que no se le hace la prueba no se sabe si es positivo o no.

"Una posibilidad es hacer pruebas a todos los pacientes de ingresos, pero mientras llega el resultado de la PCR, que tarda 8 ó 10 horas, los pacientes necesitan un espacio de seguridad y medidas de protección, que en el hospital en el momento actual no existe".

Otra de las peticiones que hacen los médicos de la región es dotar mejor a la Atención Primaria ya que, según ha denunciado Navidad Laín, en este momento "no dispone de la posibilidad de realizar test rápidos y PCR".

La presidenta del Colegio de Médicos de la región también ha lamentado que el Gobierno haya omitido a los servicios de urgencias y emergencias en el plan de desescalada cuando "quizá es uno de los servicios más grandes de cada hospital, uno de los que más enfermos ve, y uno de los que tiene más presión asistencial". "Somos el colchón y la válvula de escape de la sanidad", ha enfatizado.

ERTEs PARA POLÍTICOS Y ASESORES

Ha defendido que España no tiene "uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo", sino que lo que tiene es "uno de los mejores profesionales sanitarios del mundo", porque, a su juicio, el COVID-19 ha destapado los déficits estructurales y de equipamiento que tiene el sistema sanitario español.

Asimismo, ha advertido de que en esta crisis han fallado todos los sistemas de protección y por eso ha habido tanto contagio de profesionales.

También ha tenido palabras de crítica hacia los políticos, ya que, según ha dicho, durante los primeros días de la crisis, "se ocuparon más de hacer política que de ocuparse del problema real". Además, ha señalado que esta crisis "nos ha servido para definir qué y quién es esencial o quién no lo es". "¿Son esenciales tantos políticos, asesores y puestos de confianza como tenemos? A lo mejor sería conveniente hacer un ERTE a todo este tipo de personal y probablemente nos ahorraríamos muchísimo dinero público que se podría empezar a utilizar para otras cosas", ha opinado.

TELETRABAJO Y CONSULTAS TELEFÓNICAS

De su lado, el presidente del Colegio de Médicos de Guadalajara, Julio Cuevas, da un aprobado a la gestión de las autoridades sanitarias y aunque cree que a toro pasado es más fácil decir lo que se podía haber hecho mejor, no niega que ha habido un esfuerzo para tratar de proteger a los sanitarios "pese a que no siempre han podido por el mercado internacional tan duro que ha habido".

Cuevas tiene claro que el teletrabajo y las consultas telefónicas deben imponerse como propuestas a incorporar en el sistema sanitario ante la nueva realidad y considera algo fundamental estructurar las plantillas de tal forma que siempre estén cubiertas las ausencias del personal en caso de vacaciones o bajas.

En cuanto al papel de la Atención Primaria a partir de ahora, como coordinador del área de salud de Azuqueca de Henares, ha apostado por la telemedicina y potenciar el material humano como algo primordial, y ha aprovechado para reivindicar la recuperación de la figura de los profesionales de área que hubo a principios de siglo y que "funcionaba muy bien".

ACABAR CON LA PRECARIEDAD LABORAL ENTRE LOS SANITARIOS

El presidente del Colegio de Médicos de Ciudad Real, José Molina, ha pedido acabar con la precariedad laboral entre los sanitarios y la calificación de enfermedad profesional de los profesionales contagiados.

Asimismo, ha afirmado que la Atención Primaria no sólo ahora es fundamental en el sistema sanitario sino que siempre ha sido su "llave" de entrada. "Debería estar más mimada y contar con más medios y acceso a más pruebas diagnósticas", concretando que en el caso del COVID-19 sería fundamental tener más acceso a PCR y test rápidos.

Considera que muchos de los sanitarios contratados durante la pandemia en la región, unos 4.000, se irán porque ha explicado, entre los médicos hay muchos que estaban esperando una plaza para la formación sanitaria especializada o no habían realizado el MIR. Si a pesar de esto mantienen estas plazas, Molina ha manifestado que desde el Colegio de Médicos aplauden el mantener a todos estos compañeros trabajando.

"CAOS" EN ALBACETE

Desde Albacete, el presidente del Colegio de Médicos, Miguel Fernando Gómez Bermejo, ha manifestado a Europa Press que la gestión de las autoridades sanitarias a nivel regional han sido "un desastre" ya que "Castilla-La Mancha es la primera del mundo en contagio por un millón de habitantes".

De la misma manera define la gestión en Albacete, ya que considera que ha habido "caos" debido a la falta de equipos de protección, mascarillas y test. Gómez ha recordado que se han tenido que poner camas "en todos los rincones" del hospital y asegura que ha habido personas que han fallecido por la "falta de respiradores".

"A pesar de que el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y el presidente regional, Emiliano García-Page, digan que siempre ha habido respiradores libres, eso es mentira, por lo menos en Albacete", ha denunciado.

TEST A PROFESIONALES Y ALMACÉN SANITARIO

El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Cuenca, Carlos Molina, ha explicado en declaraciones a Europa Press, que el haber hecho test masivos al inicio de la pandemia y saber qué pacientes son asintomáticos "habría ayudado a detener la pandemia" a la par que cree que el confinamiento se debería de haber decretado antes.

En la actual fase de desescalada, el presidente del Colegio de Médicos conquense cree "fundamental" la realización de test rápidos masivos a la población "porque es la única opción de ver quién tiene el arma encima, ya que tenemos mucha población 'virgen' que puede ser susceptible de caer en rebrotes", ha añadido.

Al mismo tiempo, ha calificado como "muy importante" tanto para médicos como sus familias realizar test a profesionales sanitarios, "cosa que al menos en Castilla-La Mancha se va haciendo". También ha reivindicado que en esta desescalada se debería "tener un buen almacén con todo tipo de productos sanitarios y de protección para ese posible repunte que vayamos a tener".