Miles de asistentes y 43 inscritos estrenarán este sábado la primera edición del I Tramo Cronometrado de Tierra Maqueda

Cartel del I Tramo Cronometrado de Tierra Maqueda. - I TRAMO CRONOMETRADO DE TIERRA MAQUEDA

TOLEDO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad toledana de Maqueda tiene todo listo para acoger este sábado la celebración del I Tramo Cronometrado de Tierra Maqueda, una cita presentada este mismo viernes que y congregará a un total de 43 inscritos y a miles de personas que quitarán los precintos de una cita que espera perpetuarse en el tiempo.

Esta primera edición del Tramo Cronometrado de Tierra Maqueda cuenta con la presencia de Tierras de Castilla y la Federación de Automovilismo de Castilla-La Mancha, además de diferentes entidades, colaboradores y patrocinadores que hacen posible la celebración de la prueba, con la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad.

El presidente del comité organizador, Ricardo Sánchez, ha atendido a Europa Press antes de la puesta de largo y ha ensalzado el poder de convocatoria de una cita de estreno que ha conseguido sumar casi medio centenar de dorsales, por encima de la media habitual.

Sobre el trazado, asegura que el recorrido presenta un tramo "divertido y rápido", con "solo dos o tres trampas y dos horquillas muy interesantes".

Apunta que su diseño permitirá el disfrute de los amantes del motor, con un punto que ha sido bautizado como 'Mickey Mouse' donde los coches competidores pasaran en las dos direcciones. "Una delicia para el público, que sin moverse mucho, podrán verlos cuando van y cuando vuelven".

Configurada en este único tramo que se transitará hasta en tres ocasiones, su trazado es "bonito y nada peligroso". "Para el piloto al que le guste correr es el tramo ideal; y el público tendrá toda la comodidad y mucha accesibilidad para poder disfrutar de la jornada.

Ha agradecido la labor del Ayuntamiento, imprescindible para conseguir que todo esté preparado, y se ha mostrado convencido de que una prueba de este tipo "pondrá a Maqueda en el mapa".

Y es que defiende que el pueblo "no es solo su castillo". Como extranjero que ha visitado Maqueda, elige como postal favorita la escalinata que llega a la iglesia parroquial de Santa María de los Alcázares, junto con la plaza, un conjunto levantado entre los siglos XV y el XVI y donde destaca su Puerta Califal, antigua entrada a la ciudad árabe. Incluso ha optado por este lienzo para la entrega de premios que tendrá lugar este sábado.

Como otro de los atractivos de la competición, apunta que el hecho de celebrarse por primera vez provoque que los pronósticos sean difíciles de afinar, con una nómina de competidores donde figuran primeros espadas como Antonio Otero o Manuel Manzanilla Jr.

La estimación de la organización pasa por recibir a más de 5.000 personas para disfrutar de este primer tramo en Maqueda, con el consiguiente beneficio para la localidad.