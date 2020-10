Mora a Núñez: "Castilla-La Mancha ha tenido una desgracia tremenda con que usted lidere la oposición"

TOLEDO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Fernando Mora, ha cargado contra la actitud del PP y su jefe de filas, Paco Núñez, durante la pandemia. "Nosotros como partido hemos tenido la suerte de tenerle liderando la oposición, pero Castilla-La Mancha ha tenido una desgracia tremenda con que usted lidere la oposición", ha afirmado.

En la intervención final que han tenido los grupos para poner fin a la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Región, el dirigente socialista ha dicho al presidente del PP que "con insultos no se llega a ningún sitio" y le ha reprochado que no asuma su responsabilidad y que lo único que haga el principal partido de la oposición es "poner palos en la rueda" y no aportar "nada".

"A algunos les viene muy bien el virus para ganar votos", ha enfatizado Mora, quien ha recordado a Paco Núñez que "no hay elecciones hasta dentro de tres años". "Ahora trate de apoyar a Castilla-La Mancha para que todos salgamos a flote", le ha exigido.