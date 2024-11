La mujer fallecida en Pantoja golpeó primero a su marido con un objeto contundente, según principal hipótesis

TOLEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La principal hipótesis en la muerte de un matrimonio en Pantoja (Toledo), cuyos cuerpos aparecieron este domingo con signos de violencia en su domicilio, apunta a que la mujer golpeó primero al hombre con un objeto contundente.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación, mientras que la delegada del Gobierno, Milagros Tolón, ha descartado que haya una tercera persona implicada en este suceso.

Tolón, tras el minuto de silencio que se ha guardado en el Hospital de Parapléjicos con motivo del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, ha recordado a los medios que se descarta que se trate de un posible caso de violencia de género.

"Hay una investigación en marcha y hay que respetarla", ha concluido.

Fue este domingo cuando una patrulla de la Guardia Civil, tras recibir un aviso de 112, entró en el domicilio con ayuda de los bomberos, donde se localizaron los cuerpos sin vida de un varón y una mujer, matrimonio de españoles, que se encontraban solos en la vivienda, ambos con evidentes signos físicos de muerte violenta.

Fuentes de la Delegación del Gobierno apuntaron entonces que hasta que no haya resultados de la autopsia no es posible determinar de manera concluyente cómo se han producido los hechos, si bien no parece tratarse de un caso de violencia de género.

El Juzgado número 1 de Illescas se ha hecho cargo del caso, y los cadáveres han sido trasladados al Anatómico Forense de Toledo.

Por su parte, el Ayuntamiento de Pantoja ha convocado este mismo lunes un minuto de silencio en memoria de ambos fallecidos, que se ha celebrado a las 12.00 horas en la plaza de España del municipio toledano, según informaba en sus redes sociales el propio Consistorio.