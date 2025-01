Mujeres de Valera de Abajo inician una campaña para desfilar "igual que los hombres" en su fiesta de Moros y Cristianos

CUENCA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres de Valera de Abajo han iniciado una petición para ser Moras y Cristianas en Valera de Abajo para desfilar "al igual que los hombres" en esta fiesta que representa una de las "tradiciones más emblemáticas de la provincia de Cuenca".

Han iniciado una campaña de firmas en Change.org para contar con el apoyo tanto de los vecinos de Valera como del resto de la sociedad. El link es https://www.change.org/morasycristianasvalera y la pregunta que queda es "¿Por qué no podemos ser Moras y Cristianas?".

Marcadas por la devoción al Santo Niño, patrón del pueblo, y por el simbolismo de los enfrentamientos históricos entre musulmanes y cristianos, llenan de color y fervor las calles cada año. Sin embargo, en pleno siglo XXI, "las mujeres de Valera de Abajo seguimos siendo excluidas de participar activamente en estas fiestas como soldados", han expresado en nota de prensa.

Señalan como fundamental su papel en la organización y desarrollo de las mismas, pero no se les permite desfilar al igual que los hombres, una exclusión que "no se justifica en los estatutos, porque no existe ninguna referencia" que lo prohíba. "Es, simplemente, una cuestión de costumbre", reivindican en un comunicado.

Coser los trajes, cocinar y preparar los eventos, asistencia "con la misma fe y devoción a los actos religiosos, gran parte del esfuerzo y el gasto necesario para cumplir con las tradiciones" son algunos de los puntos clave que señala este colectivo vinculados al papel de la mujer.

Tras enviar una carta certificada para inscribirse en las filas, avaladas por un soldado y comprometiéndose a cumplir con las tradiciones, tal como estipulan los estatutos, "nunca recibieron respuesta".

También pidieron en repetidas ocasiones reuniones con la Junta Directiva de la Asociación Hermandad Dulce Nombre de Jesús, con generales y cofrades. "Tras una negativa inicial por correo electrónico, nuestras solicitudes fueron ignoradas".

Señalan también que reuniones el alcalde y con el cura, quien preside las filas, para explicar su postura.

"Nuestra petición es simple: abrir el diálogo para trazar una hoja de ruta que permita que las fiestas de Moros y Cristianos de Valera de Abajo sean un verdadero símbolo de unión, hermandad y tradición igual para todos", concluyen en un comunicado.