Música, concurso regional de arada y humor gráfico, en la Feria y Fiestas de Tomelloso que arrancan este viernes

Archivo - Tomelloso anuncia su Feria y Fiestas 2026 con un cartel que rinde homenaje a la identidad vitivinícola del municipio - AY TOMELLOSO - Archivo

CIUDAD REAL 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Festejos del Ayuntamiento de Tomelloso, Manuel Marquina, ha presentado la programación de la Feria y Fiestas 2026 que, como cada año, se celebrará del 24 al 30 de agosto en honor de la Santísima Virgen de las Viñas, patrona de la ciudad, aunque las actividades festivas comenzarán ya este viernes, 14 de agosto y se prolongarán hasta el mes de septiembre.

Según informa el Consistorio, la programación arrancará el viernes 14 de agosto con el tradicional Día del Hermano en el Santuario de Pinilla, que incluirá la solemne Eucaristía, la imposición de medallas a hermanos y hermanas, madrinas y padrino de las fiestas y la entrega de los premios de los concursos celebrados durante la Romería. Al día siguiente tendrá lugar uno de los momentos más emotivos del calendario festivo: el traslado de la Santísima Virgen de las Viñas desde Pinilla hasta Tomelloso, con su llegada a la Plaza de España, la bienvenida oficial del alcalde y la misa de campaña.

El sábado 15 se celebrarán también el concurso regional de Arada con tractor, el Trofeo de Feria de Billar, la apertura de las exposiciones de pintura, dibujo, fotografía y humor gráfico, los tradicionales bailes del Vermú y una nueva edición de la terraza Ayer y Hoy. La jornada concluirá con la 45ª edición del Festival de Folclore Ciudad de Tomelloso.

Durante los días previos al inicio oficial de la feria continuará además una intensa programación deportiva y de competiciones populares, con campeonatos de habilidad con tractor y remolque, tiro con arco, tenis, pesca, fútbol, voley playa, tenis de mesa, petanca, golf, dominó, mus, tute y chinos. Una oferta que, según ha subrayado el concejal, evidencia la apuesta municipal por el deporte como uno de los elementos fundamentales de las fiestas.

La música tendrá también un protagonismo destacado desde los primeros días. El viernes 21 de agosto comenzarán los grandes conciertos con el espectáculo Efecto 2000, junto a la Unión Musical Ciudad de Tomelloso, con un recorrido por algunos de los grandes éxitos del pop español.

El sábado 22 se inaugurará el nuevo centro de la Casa Cultural Casa de las Artes y las Letras (CALMA) y se celebrarán el gran festival taurino musical y el concierto del trompetista Rubén Simeó junto a la Asociación Musical Santa Cecilia de Tomelloso. Ese mismo día abrirá sus puertas la zona joven Chiringuitos, que permanecerá activa durante las principales noches de feria.

El domingo 23 se conmemorará el 20º aniversario del Mercado Tradicional, y se celebrará el Homenaje al Ausente que este año reconocerá a Faustina Moreno Perona y José Luis Bódalo Rodríguez. La jornada incluirá además una gran corrida de toros con Miguel Ángel Perera, Esaú Fernández y Marco Pérez.

El lunes 24 llegará el inicio oficial de la Feria y Fiestas con la 60ª edición de la Fiesta de la Vendimia, que incluye la ofrenda a la patrona, la proclamación de las Madrinas y el Padrino de las ferias y el pregón inaugural, que correrá a cargo de Félix Godoy. El programa continuará con el desfile inaugural, la apertura oficial del recinto ferial y el tradicional castillo de fuegos artificiales.

El martes 25, festividad de la Santísima Virgen de las Viñas, estará marcado por los actos religiosos en honor a la patrona, con la solemne función religiosa, la tradicional puja y la procesión. La jornada contará además con actividades infantiles, la lonja y cata de melón y sandía y el concierto tributo a Melendi a cargo de Milindris Band.

El miércoles 26 será el Día del Viticultor que, organizado por ASAJA en colaboración con el Ayuntamiento, alcanza su 40ª edición y constituye otra de las celebraciones vinculadas a la identidad agrícola de Tomelloso.

La jornada incluirá el acto institucional en el Auditorio López Torres, donde la organización entregará las distinciones Venencia y Ganímedes Ciudad de Tomelloso y el título de Socio de Honor además de los trofeos de los concursos de arada y habilidad con tractor. Previamente habrá una conferencia sobre el sector vitivinícola.

Ese mismo día, la programación de Feria incluye actividades infantiles, fiestas acuáticas, el espectáculo infantil Las Reinas del K-Pop, un espectáculo de variedades y el concierto tributo a Extremadura del Grupo Pedrá.

El jueves 27, Día del Niño, las atracciones ofrecerán precios reducidos. Ese mismo día se celebrará la entrega de los Viñadores 2026, con reconocimientos a Mercería Teresa Pelayo, la Asociación de Amigos de las Cuevas, La Valiosa de AFAS y Emilio Poveda e Hijos. Marieli Blanco Cabezuelo recibirá la distinción de Viñadora de Honor. La jornada se cerrará con el Festival de Coros Rocieros en la Plaza de España y el concierto de La La Love Yoy y Sexy Zebras, en el Paco Gálvez

La tradición y la recuperación de estampas vinculadas a la identidad local tendrán un especial protagonismo el viernes 28, con el desfile de reatas, carros y mulas, al que se sumarán la Fiesta de la Espuma y el Gran Prix.

La música ocupará de nuevo la Plaza de España con Luis Muñoz y su espectáculo El Gran Guateque, antes del concierto de Siempre Así, en el Estadio Paco Gálvez.

El sábado 29 continuará la programación deportiva y familiar, que tendrá como broche la Gala de la Zarzuela en la Plaza de España y el concierto de Niña Pastori en el Paco Gálvez.

El domingo 30 se celebrará la 75ª edición de la Fiesta de las Letras, uno de los principales acontecimientos culturales de la ciudad, que contará este año con Dionisio Cañas como mantenedor.

La jornada pondrá el punto final a la programación con la tradicional cena benéfica de fin de fiestas, a beneficio de la Fundación Elder y el concierto de la Orquesta Gran Rockset. La tradicional traca anunciará el final de la Feria y Fiestas 2026.

Las celebraciones tendrán continuidad en septiembre con la tradicional puja del día 5, el traslado de la Virgen de las Viñas a Pinilla el día 6 y la 13ª edición de la Fiesta de la Vendimia Tradicional, que se celebrará el 13 de septiembre y en la que se entregará la distinción de Vendimiador del Año a Vicente López González.

El concejal ha señalado, es que las fiestas sean "un punto de encuentro para todos los tomelloseros y tomelloseras, para quienes regresan estos días a su ciudad y para todas las personas que nos visitan", con propuestas dirigidas a todas las edades y que combinan las celebraciones más arraigadas con nuevas iniciativas culturales y de ocio.

Marquina ha concluido invitando a vecinos, vecinas y visitantes a disfrutar de la Feria y Fiestas "con alegría, responsabilidad y respeto", participando en las actividades programadas y haciendo de la edición de 2026 "un nuevo motivo de orgullo para nuestra ciudad".