Nueve conventos ofrecen sus productos en el Palacio de Congresos de Toledo hasta el domingo en 'Dulce Conventos'

La presidenta de la Diputación expresa su deseo de que en futuras ediciones participen conventos de toda la provincia

TOLEDO, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de nueve conventos ofrecen sus productos desde este viernes, día 5, al domingo, día 8, en la segunda edición de la feria 'Dulce Conventos', que este año cambia de ubicación y se traslada al Palacio de Congresos de Toledo, donde los visitantes podrán disfrutar, además, de música y villancicos en vivo y de un belén cedido al Ayuntamiento por la hermandad de la Virgen de la Estrella.

En concreto, se podrán encontrar las especialidades del convento de las Carmelitas de San José, el convento de las Comendadoras del Apóstol Santiago, el convento de Santa Isabel de los Reyes, el convento de San Antonio de Padua, el convento de la Concepción Agustina, el convento de Santo Domingo el Antiguo, el convento de Jesús y María, las Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús y el convento de las Carmelitas de Consuegra.

El alcalde, Carlos Velázquez, ha dado por inaugurado este evento, agradeciendo la colaboración de la Diputación Provincial, que ha cedido los estands, y la de los responsables del Palacio de Congresos, edificio que servirá también para "diversificar los ejes de los visitantes" que acuden a la ciudad y evitar "esas aglomeraciones que son tan incómodas para toledanos y también para visitantes".

Además, en este nuevo espacio, la feria podrá ampliar su horario, ya que aunque la primera edición celebrada en la Diputación de Toledo "fue un éxito", solo se podía vender hasta las 17.00 horas, y había personas que llegaban más tarde y no podían comprar. En el Palacio de Congresos, 'Dulce Conventos' permanecerá abierta este jueves de 14.00 a 21.00 horas y los días 6, 7 y 8 de 11.00 a 21.00 horas, de forma ininterrumpida.

Velázquez, que también ha agradecido el trabajo de Raúl, el belenista que se ha encargado de recuperar el belén que desde 2014 estaba en los almacenes del Ayuntamiento, ha destacado la importancia de apoyar a los conventos, "una parte muy importante de la superficie de nuestro Casco Histórico" y muchos de los cuales pueden caer en el abandono.

"Es un deber y una responsabilidad que tenemos también en el Ayuntamiento", ha manifestado, convencido de que "los conventos no es solamente, que lo es y es muy importante, la vida contemplativa que se realiza en su interior. Los conventos son una parte importantísima del patrimonio que tiene nuestra ciudad".

TRABAJO CON ESTUDIANTES

En este sentido, ha avanzado que el Consistorio está trabajando con los distintos conventos y a través del Arzobispado para que los escolares y alumnos de Secundaria puedan lo que se hace en cada uno de los conventos, "no solamente la vida de las religiosas, sino también el excelso patrimonio que atesoran y que muchas veces se encuentra oculto".

Igualmente, desde el Consorcio de la Ciudad de Toledo "hay una línea decidida de apoyo a la restauración, a la recuperación y a la puesta en valor de los conventos de la ciudad de Toledo porque forman parte de nuestra ciudad, porque Toledo y nuestro casco histórico no se entendería sin los conventos y sin sus comunidades religiosas", ha comentado.

Una responsabilidad que ha extendido a las hermanas que habitan estos edificios, a quien el alcalde, como ha reconocido, visita "al menos una vez al año". "Me cuentan qué es lo que están haciendo, nosotros le contamos qué es lo que estamos haciendo desde la ciudad y me consta que rezan mucho por nosotros, rezan mucho por la ciudad y si a la ciudad le va bien no es por los gobernantes, es fundamentalmente por las monjitas que rezan por nosotros".

Finalmente, Carlos Velázquez ha invitado a todos los toledanos y visitantes a acudir a esta feria y a traer en sus carteras "dinerito para comprar dulces".

Previamente, la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha apuntado que esta feria y este sitio son lugares "para poder venir a disfrutar estos días" a la par que se ayuda a la comunidad religiosa "para que puedan dar salida a estos dulces tan típicos de Navidad".

"Nos encantaría que para el próximo año no solamente fuesen los conventos de aquí de la ciudad de Toledo sino que pudieran colaborar también los conventos de toda la provincia que están repartidos a lo largo de nuestra provincia y que seguro que las hermanas estarían encantadas de estar aquí", ha añadido, ofreciendo su colaboración "siempre" para poder disfrutar de este evento.

De su lado, el edil de Turismo, Vivienda y Relaciones con la UCLM, José Manuel Velasco, ha incidido en que con el cambio de emplazamiento de la feria también se busca "poner en valor otros espacios" de la ciudad, a la vez que los dulces "maravillosos y riquísismos" de los conventos de Toledo.