Núñez extrae que Page defendió la honradez de Sánchez en su entrevista televisiva: "Dista mucho de la opinión ciudadana"

TOLEDO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha extraído como conclusión de la entrevista televisiva del jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, que en ella defendió la honradez del presidente el Gobierno, Pedro Sánchez, una opinión que "dista mucho" de lo que opina la ciudadanía en la región.

A preguntas de los medios en rueda de prensa en Toledo sobre la intervención de García-Page en 'El Hormiguero', Paco Núñez se ha pronunciado de este modo, respecto a las afirmaciones del presidente regional sobre renegociar lo urgente del decreto ómnibus empezando por el PP, y rechazando las "barbaridades" del líder de Junts Carles Puigdemont.

"Me sorprendió la reflexión de Page defendiendo la honradez de Sánchez. Todos sus líos judiciales con su mujer, su hermano o su número 'dos' ¿no existen?", se ha preguntado el líder del PP, señalando que esta visión dista mucho de la opinión del conjunto de los castellanomenchegos.

De otro lado, respecto a las críticas del PSOE de Castilla-La Mancha sobre una campaña de WhatsApp del PP contra García-Page al hilo de esta entrevista, ha señalado que "hay quien quiere ver la paja en el ojo ajeno", destacando que "la dirección del PSOE en la región mueve un mensaje del día" para insultarle.

"Y no me han oído quejarme", ha remarcado Núñez, que ha encuadrado estas acciones de los partidos políticos como una parte de la democracia, preguntándose si el PSOE de García-Page no está a favor de la libertad de opinión.