Núñez pide no reformar Ley Mordaza y cree que se está atacando "el sentimiento más profundo" de las fuerzas de seguridad

TOLEDO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional del PP, Paco Núñez, ha aprovechado este 12 de octubre, Día de la Hispanidad, para realizar su "crítica más amarga" al acuerdo entre el Gobierno central y Bildu para la reforma de la 'Ley Mordaza', alegando que están "utilizando la política para torpedear la función de la Guardia Civil o para atacar directamente el sentimiento más profundo de los cuerpos y fuerzas de seguridad" del Estado.

Núñez, en declaraciones a los medios previas al acto de celebración del día de la patrona de la Guardia Civil en Toledo, ha lamentado que se está "pactando una ley por la cual se van a modificar una serie de hechos delictivos que van a impedir que los cuerpos y fuerzas de seguridad puedan actuar con contundencia".

"Esa modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana que está poniendo encima de la mesa el PSOE, de la mano de Bildu, de la mano de esas fuerzas que están contribuyendo a la gobernabilidad de España, pensando precisamente en destruir España, es una vergüenza", ha aseverado.

En este sentido, ha insistido en que "hoy en el Día de la Hispanidad no se puede estar pactando leyes con Bildu que merman la capacidad de actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad como es la Ley de Seguridad Ciudadana".

Por otra parte, el líder del PP regional ha aprovechado también para pedir "al Partido Socialista, al de Sánchez y al de Page", que retire la reforma de la ley que permitiría convalidar a presos de ETA las penas que cumplieron en otro país.

"Hoy es un buen día para que reflexionen si merece la pena gobernar a costa de pactar con Bildu que los terroristas puedan salir a la calle. En las manos del PSOE está retirar la ley y que no pasen esa vergüenza quienes lucharon con más contundencia, como es la Guardia Civil, la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, contra la banda terrorista ETA. No se merecen ese descrédito y no se merecen ese atropello", ha abundado.

Por ello, ha insistido en pedir al PSOE que "reflexione" y qe retire esta reforma "antes de que comiencen a salir los presos de ETA de la cárcel".

DÍA DE LA HISPANIDAD

Finalmente, Paco Núñez ha querido felicitar el Día del Pilar a "todo el cuerpo de la Guardia Civil" a los castellanomanchegos y a todos los españoles en general.

"Hoy es un día importante para todos los que tenemos el orgullo de sentirnos españoles, hoy es un día importante para nuestra nación", ha manifestado, mostrando su agradecimiento a "todos los que contribuyen y trabajan por España desde cualquier lugar, desde cualquier sector, desde cualquier punto de vista".