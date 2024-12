Núñez (PP C-LM) pide que se convoquen elecciones "cuanto antes": "El sanchismo vive rodeado de corrupción"

TOLEDO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha vuelto a pedir este lunes que se convoquen elecciones "cuanto antes" porque "el sanchismo vive rodeado de corrupción". "Los españoles no se merecen lo que están viviendo por culpa de Sánchez", ha afirmado Núñez antes de asistir al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, que se celebra en Madrid.

"No podemos permitir ni un minuto más lo que está pasando. No se lo merece España, no se lo merecen los españoles, y por lo tanto yo vengo hoy a reivindicar en Madrid que acabe cuanto antes el delirio provocado en la política española por Pedro Sánchez y se convoque cuanto antes a los españoles a las urnas para que puedan ser los españoles quienes decidan", ha declarado Paco Núñez a los medios.

Además, ha pedido "a todos colaboración" y, en concreto, al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. "Si García-Page realmente piensa lo que dice, lo que le pido es que ayude a la sociedad española con hechos a acabar con el sanchismo y que pase de las palabras a los hechos para que el sanchismo deje de ser la realidad de corrupción que hoy asoma nuestro país", ha apuntado.

Preguntado por la información publicada por 'El Confidencial' con una fotografía del 29 de marzo de 2019 de Víctor de Aldama con Ábalos, entonces secretario de Organización del PSOE y ministro, junto con los enviados diplomáticos del expresidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, el presidente del PP en Castilla-La Mancha ha dicho que esta fotografía "prueba" que "el sanchismo miente".

"Cuando el sanchismo tiene que mentir en algo tan sensible como si conocía o no conocía a Víctor de Aldama es que tiene mucho que ocultar y, por lo tanto, lo que me parece es que hay que acabar ya con esta crisis institucional que está provocando el sanchismo y que hay que convocar cuanto a los españoles a las urnas", ha dicho.

El presidente de los 'populares' castellanomanchegos también ha comentado que lo que Aldama dijo "sin dudas tiene que demostrarlo", pero "lo cierto y verdad" es que "estamos conociendo indicios más que sobrados para compartir que esa corrupción que supuestamente rodea al Gobierno del PSOE está muy asentada en el entorno de Sanchez: en su mujer, en su hermano y en sus máximos colaboradores".