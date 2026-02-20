Núñez propone blindar por ley los conciertos sociales para garantizar estabilidad a las entidades sociosanitarias

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez - PP

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado que, aprovechando la tramitación de la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias, el PP ha registrado una enmienda para blindar por ley el modelo de concierto social y garantizar estabilidad jurídica y económica a las entidades sociosanitarias del tercer sector que colaboran con la Administración autonómica.

Así lo ha indicado Núñez durante su visita a Afaes, donde ha agradecido "la labor ejemplar" que desarrolla esta entidad en la atención a personas con problemas de salud mental, destacando que colectivos como este "son elementos clave en la atención sociosanitaria de Castilla-La Mancha" y colaboradores necesarios de la Administración pública.

"Hay un tejido social comprometido, profesional y cercano que está prestando servicios esenciales a muchos castellanomanchegos, por lo que cuando la Junta de Comunidades decide derivar la prestación de determinados servicios a entidades del tercer sector, debe garantizarles estabilidad y seguridad", ha afirmado.

Núñez ha destacado que "es el momento de blindar los conciertos sociales, ya que es el momento de dar seguridad jurídica y estabilidad económica a quienes están atendiendo a los vecinos".

El presidente regional del PP ha denunciado que actualmente muchas asociaciones deben concurrir cada año a convocatorias de subvenciones, lo que genera incertidumbre financiera y dificultades de planificación. "No puede ser que tengan que estar pendientes de cuándo se publica la convocatoria, de cuándo se resuelve provisional o definitivamente, o que tengan que acudir a pólizas bancarias sin saber con exactitud qué cuantía van a percibir".

Igualmente, ha recordado que los costes de funcionamiento de estos centros han aumentado considerablemente debido a la subida de la luz, la alimentación, la limpieza o los salarios, sin que exista un ajuste proporcional en las ayudas públicas, por lo que "no puede haber un desfase entre el incremento de los gastos y la financiación que reciben, cuando además están prestando un servicio que la propia Junta ha decidido canalizar a través del tercer sector".

Por ello, el presidente del PP regional ha pedido "sensibilidad" al Gobierno autonómico y al PSOE durante la tramitación parlamentaria y "escuche al tercer sector y acepte esta propuesta, ya que "si se aprueba, cambiará el panorama de las políticas sociales en Castilla-La Mancha".

Por último, Núñez ha señalado que esta medida garantizaría que las entidades sociosanitarias que colaboran con la Junta de Comunidades tengan "cobertura estable para el mantenimiento y la prestación de sus servicios", asegurando así una atención adecuada y continuada a las personas que más lo necesitan en la región.