Núñez rechaza la "censura" de Sánchez a los medios y pide a Page su apoyo para rechazar "este ataque al periodismo"

TOLEDO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha rechazado el proyecto de Ley de Pedro Sánchez por "el que tratará de cercenar la libertad e imponer la censura" a los medios de comunicación, al tiempo que ha pedido a Emiliano García-Page que se sume a este rechazo "ante un ataque sin precedentes" al periodismo.

Así lo ha indicado en Talavera de la Reina, antes de la inauguración del Centro Social Polivalente ‘La Milagrosa’, junto al alcalde, José Julián Gregorio, donde ha lamentado que, por primera vez, un Gobierno del PSOE tiene la intención de decidir qué pueden publicar los medios de comunicación y cómo participan de la Democracia "en base a lo que publican".

"Vamos a rechazar cualquier tipo de censura del Gobierno a cualquier medio", porque todos ellos ya se atienen a la normativa vigente y "no pueden publicar mentiras ni atacar a los ciudadanos sin una base", por lo que esto "está perfectamente cubierto y ninguno tiene carta blanca".

Por ello, ahora el Gobierno trata de imponer "censura" para que ciertos medios de comunicación no puedan trabajar con las instituciones si no están al "dictado del Gobierno". Así, ha lanzado una lanza a favor de los periodistas para evitar que el PSOE pueda censurar a los medios de comunicación "que no digan lo que Sánchez quiere escuchar".

De otro lado, Núñez ha puesto en valor el trabajo del alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, que ha destinado más de un millón de euros en este Centro Social Polivalente en un barrio "que tiene necesidades" con un nuevo espacio para "el intercambio cultural, la mejora de la atención social y la convivencia".

El presidente regional del PP ha incidido en la forma de trabajar los alcaldes ‘populares’ desde la eficacia, la gestión y el contacto directo con los ciudadanos, algo que "dista mucho" a la actuación del PSOE, según ha informado el PP en nota de prensa.

MENORES NO ACOMPAÑADOS

Por otro lado, Núñez ha recordado que la tutorización de los menores no acompañados corresponde a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por lo que la escolarización de los mismos también depende del Ejecutivo autonómico.

Así, ha incidido en que la Consejería de Bienestar Social tendrá que decidir "qué va a hacer, dónde los va a alojar, dónde los va a escolarizar, dónde van a vivir, de qué manera y cómo va a acompañarles hasta su mayoría de edad".