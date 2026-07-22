Núñez traslada a la Federación de Bandas de Música su compromiso de impulsar un plan de apoyo dotado con cinco millones

Núñez traslada a la Federación de Bandas de Música su compromiso de impulsar un plan de apoyo dotado con más de cinco millones de euros - PP

TOLEDO 22 Jul. (EUROPA PRESS) - El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha mantenido una reunión con la Federación Regional Castellanomanchega de Sociedades de Música en la que ha reiterado su compromiso de poner en marcha un plan específico de apoyo a las bandas de música de la región, con una dotación superior a los cinco millones de euros.

Durante el encuentro, Núñez ha escuchado las demandas y propuestas trasladadas por la Federación, con el objetivo de elaborar una iniciativa que responda a las necesidades reales de unas agrupaciones que desempeñan un papel esencial en la vida cultural, educativa y social de los municipios castellanomanchegos, ha informado el PP en nota de prensa.

El presidente regional del PP ha destacado que las más de 150 bandas de música existentes en Castilla-La Mancha constituyen "un patrimonio cultural de enorme valor" y ha defendido que las administraciones deben ofrecerles un respaldo estable que garantice su continuidad y crecimiento.

La propuesta planteada contempla líneas de ayuda destinadas a facilitar la adquisición y renovación de instrumentos, reforzar las escuelas de música, favorecer la incorporación de nuevos músicos, especialmente jóvenes, impulsar la formación de directores y apoyar la participación de las bandas en certámenes, encuentros y actividades culturales.

Núñez ha incidido en que este proyecto se desarrollará en colaboración con la propia Federación, de manera que las medidas respondan a las prioridades del sector y permitan fortalecer la actividad de unas entidades que contribuyen de forma decisiva a mantener vivas las tradiciones y dinamizar la cultura en toda la comunidad autónoma.

Igualmente, ha señalado que invertir en las bandas de música supone apostar por la formación, el talento y la cohesión social, especialmente en el medio rural, donde estas agrupaciones representan uno de los principales referentes culturales.

Núñez ha concluido reiterando que la cultura popular debe ocupar un lugar prioritario en las políticas públicas y ha manifestado su intención de seguir manteniendo reuniones con el sector para perfilar una iniciativa que contribuya a garantizar el futuro de las bandas de música y de las generaciones que encontrarán en ellas una escuela de formación musical y de valores.