ONCE homenajea a las mujeres rurales por su Día Internacional con su cupón del 15 de octubre

Presentación del Cupón de la ONCE del 15 de octubre, que celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales. - ONCE

TOLEDO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Día Internacional de las Mujeres Rurales es el motivo del cupón de la ONCE del jueves 15 de octubre. Cinco millones de cupones reivindican la imagen y la labor que realizan las mujeres que viven y trabajan en zonas rurales, muchas con discapacidad, y su enorme contribución a que la población no abandone estos entornos y mantenga la actividad.

La presentación de este cupón en Toledo ha corrido a cargo del presidente del Consejo Territorial de ONCE, José Martínez, junto a la jefa del Departamento de Organización y Talento de la ONCE en Castilla-La Mancha, Estela Sánchez.

Asimismo, han participado la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, María Teresa López; la delegada de Igualdad de la Junta en Toledo, Nuria Cogolludo, y la presidenta nacional de Afamer, Carmen Quintanilla, junto a representantes de Fademur, según ha informado la ONCE por nota de prensa.

Durante la presentación, han trasladado que el objetivo es resaltar la importancia de la aportación económica, social y cultural que desarrollan las mujeres en áreas rurales y su decisiva contribución a la seguridad alimentaria, al bienestar y a construir sociedades mejores.

Además, se ha reivindicado el papel de ONCE con las mujeres en ámbitos rurales, con más de 700 empleadas con discapacidad, así como acciones que impulsan la inclusión, el acceso a la formación y múltiples actividades de la vida cotidiana, con incidencia especial en el empleo para mujeres con discapacidad.