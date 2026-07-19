Pacientes con ojo seco podrán mejorar su calidad de vita con un tratamiento de luz pulsada intensa en el Mancha Centro

El Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Mancha Centro. - JCCM

CIUDAD REAL 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Mancha Centro, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), ha incorporado a su cartera terapéutica el tratamiento con luz pulsada intensa, conocido como IPL por sus siglas en inglés, para pacientes con ojo seco evaporativo.

Esta tecnología, disponible en el centro desde hace dos años, permite ofrecer una alternativa avanzada a pacientes que presentan molestias persistentes y que no siempre encuentran suficiente alivio con los tratamientos convencionales, basados principalmente en la sustitución de la lágrima natural por lágrimas artificiales.

El jefe del Servicio de Oftalmología, el doctor Fernando González del Valle, ha explicado que "en el ojo seco evaporativo existen distintos grados de afectación y, en los casos más complejos, los pacientes necesitan un plus terapéutico". En este sentido, la incorporación de la luz pulsada intensa permite reducir las molestias y mejorar la calidad de vida de estos pacientes.

El tratamiento consiste en la aplicación de energía lumínica mediante un terminal específico. Esa energía se transforma en calor controlado, lo que contribuye a reducir la inflamación de los párpados y a mejorar la calidad de la lágrima, especialmente su componente graso, fundamental para evitar una evaporación excesiva, ha informado la Junta en nota de prensa.

Además, esta tecnología puede ayudar en el abordaje de la blefaritis, una patología frecuente de la superficie ocular, al actuar también sobre el Demodex folliculorum, un ácaro relacionado con algunos cuadros inflamatorios del borde palpebral.

Para la aplicación del tratamiento es necesario proteger adecuadamente el ojo y seguir un protocolo específico por parte de los profesionales. En el Hospital Universitario Mancha Centro, el uso de esta tecnología está siendo desarrollado principalmente por la sección de Órbita y Oculoplastia, integrada por los doctores José Juan Valdés González, Javier Gálvez Martínez, Manuel Moraleda de Acuña y Miguel de Frutos León, así como por la sección de Córnea, dirigida por el doctor Javier Celis Sánchez, aunque está a disposición de todo el Servicio de Oftalmología.

OFRECER CALIDAD

El doctor González del Valle ha destacado que la incorporación de esta tecnología responde a la filosofía que ha guiado al Servicio de Oftalmología desde su apertura en 1994: ofrecer a los pacientes los mejores estándares de calidad dentro de la sanidad pública.

"Nuestro ideal siempre ha sido que ningún paciente se quede sin el mejor diagnóstico o tratamiento por su condición social, económica o de cualquier otro tipo. Esa es una de las grandes fortalezas del sistema sanitario público", ha señalado el jefe de servicio.

En este sentido, ha subrayado que Castilla-La Mancha continúa incorporando tecnología y procedimientos avanzados que permiten acercar a la población prestaciones de alta calidad sin necesidad de recurrir al ámbito privado.

La apuesta por la innovación del Servicio de Oftalmología de la Gerencia de Alcázar de San Juan también se ha reflejado recientemente en el abordaje de un hemangioma orbitario mediante una técnica mínimamente invasiva.

El procedimiento consistió en la aspiración del contenido de la lesión guiada por ecografía y la posterior inyección de bleomicina, un fármaco esclerosante que permite destruir la lesión vascular.

La intervención fue llevada a cabo por los doctores José Juan Valdés González y Javier Gálvez Martínez, de la sección de Órbita y Oculoplastia, con la participación de la residente María Bermúdez Mora y la asistencia del jefe del Servicio de Radiología, el doctor Javier González Spinola, responsable del apoyo ecográfico durante el procedimiento.

Este trabajo ha sido presentado como comunicación científica por el residente Alberto Elichemozas en la Sociedad de Oftalmología de Castilla-La Mancha (SOCAM), poniendo de relieve la implicación de los profesionales del servicio en la investigación, la docencia y la incorporación de técnicas innovadoras en beneficio de los pacientes.

Con la incorporación de esta tecnología y el desarrollo de nuevos procedimientos, el Servicio de Oftalmología de la Gerencia de Alcázar de San Juan refuerza una línea de trabajo basada en la innovación, la formación de especialistas y la mejora de la atención que reciben los pacientes de esta área sanitaria.