Paco Núñez reivindica el modelo de gestión de los alcaldes del PP en los municipios de C-LM y los sitúa como modelo

Núñez durante su visita a las obras de remodelación de las pistas de atletismo del Complejo Deportivo de Santa en Hellín. - PP

ALBACETE 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha aseverado que "mientras que algunos estamos al lado de los vecinos, escuchando sus problemas y poniendo soluciones, como hacemos desde el Partido Popular y desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Hellín, otros generan problemas en nuestro país y desaparecen sin dar más explicación".

Así lo ha manifestado este martes Paco Núñez durante su visita a las obras de remodelación de las pistas de atletismo del Complejo Deportivo de Santa en Hellín, donde junto al alcalde Manuel Serena ha destacado que "son dos claros modelos de gestión antagónicos. Hay un modelo de gestión política que pasa por estar cerca de los problemas, planteando mayor calidad de vida de los vecinos, que es la forma que representa el PP y el alcalde de Hellín; mientras otros generan problemas gravísimos en nuestro país, y están preocupados en ellos mismos y desaparecen".

"Y ese modelo de gestión política también se da en Castilla-La Mancha, con líderes que están desaparecidos, sin poner solución a ningún problema y sin participar en el día a día de la gente" ha afirmado Núñez, según ha informado el PP a traves de una nota de prensa.

Asimismo, el presidente del PP de Castilla-La Mancha ha añadido que "la modernización que está implementando Manuel Serena en Hellín, la forma en que está invirtiendo para que Hellín crezca y recupere esa fortaleza dentro de la provincia y de la región es la demostración de un gran equipo de gobierno; apostar por el deporte como lo está haciendo Manuel Serena es un acierto, porque el Deporte es un mecanismo de transformación social, es un mecanismo de salud física y mental".

"Apostar por el Deporte es también apostar por la convivencia, las relaciones sociales, el trabajo en equipo; es apostar por la riqueza y la economía porque genera el deporte genera eventos, reunión e inversión y gasto en el comercio, la hostelería y todo ello se transforma en Empleo", ha aseverado Núñez.

"Y por supuesto, aunque ahora lo tenga que hacer solo y con el presupuesto del Ayuntamiento de Hellín, este tipo de inversiones de mejora para que la gente pueda tener más empleo y riqueza, la vamos a hacer juntos; porque cuando yo sea presidente de Castilla-La Mancha en menos de un año, los alcaldes no estarán solos y ese modelo de gestión que hoy lideran nuestros alcaldes, también será un modelo que implementaremos desde el Gobierno de Castilla-La Mancha en colaboración directa con el municipalismo" ha concluido el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez.