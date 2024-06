Paco de la Rosa aclara que permanecerá al frente de CCOO C-LM hasta el próximo proceso congresual

TOLEDO, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, ha explicado este miércoles que permanecerá al frente de la central sindical en la región hasta el final de su mandato establecido hasta la celebración del próximo proceso congresual.

De la Rosa ha aclarado que su decisión de no repetir al frente del sindicato está tomada desde "hace tres años" y que "obedece exclusivamente a temas personales". "Eso no quiere decir que me vaya a ir a ningún sitio", ha añadido el líder sindical, apuntando a que se agotará su mandato hasta el desarrollo ordinario del próximo congreso.

Con respecto a este, el secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha ha especificado que no comenzará hasta los últimos meses de 2024 con las primeras asambleas, así como con la presentación de documentos para marcar la estrategia de la organización en los años siguientes, no concluyendo hasta mediados del año 2025.

Además, De la Rosa ha especificado que, si bien no tiene intención de asumir otro mandato al frente de la secretaría general, continuará con su actividad sindical. "Continúo en el sindicato porque este es mi sindicato y llevo más de 40 años en él", ha señalado.