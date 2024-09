Padilla pide a Núñez y demás dirigentes PP que "exijan" a Feijóo el "apoyo" a los PGE para no perder hasta 100 millones

GUADALAJARA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera portavoz del Gobierno en Castilla-La Mancha Esther Padilla, ha aprovechado la presencia, este lunes, del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la Feria de Albacete para pedir al presidente regional de la formación 'popular', Paco Núñez, y al resto de dirigentes de este partido en la Comunidad, incluida la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, que "exijan" a su dirigente nacional el "apoyo" al techo de gasto en los Presupuestos Generales del Estado.

Una petición que ha realizado Padilla desde Guadalajara, donde se ha reunido con el delegado de la Junta en esta provincia, José Luis Escudero, y donde ha señalado la conveniencia de apoyar el techo de gasto en los PGE porque "eso si que va a tener repercusión en la Comunidad Autónoma y en los ayuntamientos", ha dicho, mencionando e incluyendo entre ellos el de Guadalajara, gobernado por Ana Guarinos (PP).

Padilla ha recordado cómo "si se tumba" el techo de gasto a nivel nacional para Castilla-La Mancha puede suponer una reducción de la inversión de entre 70 y 100 millones de euros y, por ello, ha insistido en hacer un llamamiento a Guarinos, Paco Núñez, y todos los dirigentes del PP que hoy tienen una extraordinaria oportunidad de pedir a Feijóo que apoye el techo de gasto para los PGE y que "permita" a los ayuntamientos de la región y a la Comunidad Autónoma "ir al máximo en la capacidad inversora" y, por tanto, el fortalecimiento de los servicios públicos en la comunidad.

Según la consejera portavoz, una limitación de la inversión del techo de gasto en los PGE afectará a todas las comunidades autónomas y también a los ayuntamientos. "No tiene sentido que los dirigentes del PP, como es el caso de esta ciudad, se opongan a un límite inversor". Y es que, según Padilla, un 'no' a este apoyo también puede perjudicar a la capital guadalajareña directamente, considerando "inexplicables" determinadas decisiones como el rechazo al techo de gasto en la región, que a su juicio denota que no ponen por delante a los ciudadanos de la región.

Padilla ha mostrado su preocupación por la actitud del PP de "rechazar cosas que son buenas para la región". En este caso en alusión a su 'no' al techo de gasto en Castilla-La Mancha; lo que solo demuestra querer poner "trabas" al progreso de la región y de sus cinco provincias, entre ellas Guadalajara, ha remarcado.

Considera que, si bien en esta región ese voto en contra del techo de gasto del PP no afecta a Castilla-La Mancha por su gobierno de mayoría absoluta, sí lo califica como "un gesto inexplicable al sentido común y bastante inocuo", asegurando que la previsión es que el 1 de enero de 2025 entren en vigor los nuevos presupuestos.