Page aboga por reducir la jornada laboral con consenso: "No sé si los ultimátum o las amenazas sirven para algo"

GUADALAJARA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha abogado este lunes por reducir la jornada laboral con consenso un día después de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, advirtiera a los empresarios de que si no hay acuerdo en la mesa de diálogo, su ministerio y el Gobierno lo hará.

Preguntado al respecto en Guadalajara, donde García-Page ha colocado la primera piedra del nuevo Centro de Día y de las nuevas viviendas con apoyos para personas con discapacidad, el presidente socialista ha recordado que la reforma laboral fue "un éxito" porque se hizo por consenso y, en el caso de la jornada laboral, le gustaría que se llegara también a ese consenso. "No sé si los ultimátum o los amenazas sirven para algo", ha remarcado.

Tras admitir que en España se necesitan restaurar muchos consensos básicos entre agentes sociales, ha insistido en que él no es partidario de amenazas ni ultimátum porque, según ha argumentado, "las cosas que terminan durando son aquellas que se hacen con grandes consensos", ya que si no "estás expuesto a que vaivenes políticos lo cambien de un día para otro".

Dicho esto, el presidente castellanomanchego ha abundado en que en España hay que reflexionar bien sobre la jornada laboral, sobre el alcance en horas pero también sobre su distribución en la semana.

Pero hay que entender --ha proseguido-- que "la vida económica no es la vida de hace 40 años". "Es una vida muy compleja, que no es lo mismo en unas ciudades que en otras, que no es lo mismo en unos territorios que otros, que la actividad económica no es lo mismo según qué sector hablemos, que los hay que pueden trabajar desde casa y que los hay que inevitablemente tiene que ser presencial".

Por lo tanto, García-Page opina que hay que tener en cuenta que hoy la realidad económica es "muy policromada" y es "muy poliédrica", por lo que considera que las normas se tienen que adaptar a esa realidad compleja. "No vale para todos los sectores. Y se lo dice alguien que nunca ha tenido jornada laboral propiamente dicha".